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Elektrikli Megane: Renault Megane eVision tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2020 10:14 | Son Güncelleme

Renault Megane eVision, Renault'un yaptığı tanıtım ile birlikte ortaya çıktı. Renault'un yeni nesil elektrikli otomobili Renault Megane eVision, yine bir elektrikli otomobil olan Volkswagen ID.3’e rakip olarak görülüyor. İşte Renault Megane eVision'un tasarımı ve özellikleri...

Elektrikli Megane: Renault Megane eVision tanıtıldı! İşte özellikleri

Renault Megane serisi, bunca yıl içten yanmalı motorlu seçenekler ile karşımıza çıktı. Ancak Renault Megane ailesine artık yeni nesil bir üye eklemek istiyor. Daha doğrusu, ekledi bile. Renault, yaptığı tanıtım ile birlikte Renault Megane eVision adını taşıyan yeni nesil hatchback otomobilini görücüye çıkardı.

Renault Megane evision özellikleri

RENAULT MEGANE EVİSİON ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Megane eVision, Nissan Ariya'da da kullanılan CMF-EV platformu üzerine inşa edilmiş bir elektrikli otomobil. Tasarımıyla gelecekten gelmiş gibi duran hatta Cyberpunk 2077'de için tanıtılan otomobilleri andıran Renault Megane eVision, tek elektrikli bir motora ev sahipliği yapıyor. Megane eVision'ın uzunluğu 4.210 mm, genişliği 1.800 mm, yüksekliği 1.505 mm, aks mesafesi ise 2.700 mm olarak paylaşıldı. Bu boyutlar Renault Megane eVision'u rakip olarak görülen Volkswagen ID.3'ten biraz daha kısa ve asfalta da yakın bir otomobil yapıyor.

Elektrikli Megane evision

0-100'Ü 8 SANİYENİN ALTINDA

Renault Megane eVision, elektrikli motoruyla 217 beygir güç ve 300 Nm tork üretebiliyor. Otomobil bu sayede 0'dan 100 km'e hızlanmasını 8 saniyenin altında bir sürede tamamlıyor. 130 kW hızlı şarj destekli bataryaya yer veren Megane eVision'un menzili ise bilinmezliğini koruyor. Zira önden çekişli olduğu açıklanan elektrikli otomobilin sürüş menzili açıklanan bilgiler içerisinde yer almadı.

Megane Evision

MEGANE EVİSİON BÜYÜK ORANDA HAZIR

Renault Megane eVision, konsept bir otomobil olarak karşımıza çıksa da Renault CEO'su Luca De Meo'nun açıklamalarına göre otomobil yüzde 95 oranında seri üretime hazır durumda. Yani Megane eVision, 2021 yılında ise seri üretime girebilir. Buna bağlı olarak, 2022'de ise otomobili Avrupa yollarında görmemiz mümkün olabilir.

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