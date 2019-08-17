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Elektrikli motosikletin sürücüsü kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Yılmaz Çorman (74) yaşamını yitirdi.

Elektrikli motosikletin sürücüsü kazada öldü

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Yılmaz Çorman (74) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Didim- Söke karayolu Yeşiltepe Sitesi kavşağında meydana geldi. Didim'den Milas yönüne giden Hamit Özver yönetimindeki N-UR 8880 yabancı plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Yılmaz Çorman'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Başında kaskı bulunmayan Çorman, aracın ön camına çarpıp yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çorman'ın kaza yerinde öldüğü belirlendi. Çorman'ın cenazesi yapılan inceleme sonrası, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özver, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elektrikli motosikletin sürücüsü kazada öldüElektrikli motosikletin sürücüsü kazada öldü

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