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Elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 16:21 | Son Güncelleme

Sinop’ta elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu.Kaza, saat 15.30 sıralarında Sinop Limanı’nda meydana geldi.

Elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu

Sinop’ta elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Sinop Limanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen elektrikli motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yanında bulunan kişi ile yaklaşık bir metrelik yükseklikten denize uçtu.
Bu sırada limanda esnaflık yapan Mücahit Ertekin denize atlayarak genç kızları denizden çıkardı. Elektrikli motosiklet ise Sinop İtfaiyesi ekiplerince denizden çıkarıldı. Genç kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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