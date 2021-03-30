Elektrikli motosiklette tehlikeli yolculuk

Osmaniye’de ana cadde üzerinde seyir halinde bulunan elektrikli motosiklette 2’si çocuk 4 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Motosiklet üzerinde ölüme davetiye çıkarılan yolculukta zaman zaman yaşanan kaza risklerinde kadının kucağındaki bebeği düşürme ihtimali yürekleri ağza getirdi.

Osmaniye merkez Alparslan Türkeş Caddesi ile Musa Şahin Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir elektrikli motosikletin üzerinde bulunan 4 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi’nin kesiştiği trafik ışıklarında başlayan yolculukta 1’i bebek, 1’i çocuk olmak üzere koruyucu başlık olmadan yapılan yolcukta zaman zaman kaza riskleri de kaçınılmaz oldu.

Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kadının düşmemek için bir eliyle sürücüye sıkı sıkı tutunması diğer eliyle de bebeği düşürmemek için sıkı sıkı tutması yürekleri ağza getirdi.

Musa Şahin Bulvarı’nda yoğun olan trafikte araçların arasından ilerlemeye çalışarak ölüme davetiye çıkaran sürücü bir süre sonra gözlerden kayboldu.

