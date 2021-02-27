Elektrikli otomobil fiyatı inanılmaz derecede düşük

Her geçen gün daha fazla talep gören ucuz elektrikli otomobiller bu defa işi çok farklı bir noktaya taşıdı. Çin Hükümeti tarafından da desteklenen bu otomobiller Hong Guang Mini olarak adlandırılıyor. ABD otomotiv devi General Motors ile birlikte böyle bir araç üretimi yapıldı.

Bu araca halkın otomobili deniliyor. İşin aslına bakacak olursak gerçekten de isminin hakkını veriyor diyebiliriz. Özellikle satışlar bakımından Tesla firmasını ikiye katlaması bunun en büyük kanıtı. Peki bu aracın fiyatı tam olarak ne kadar?

Herhangi bir şirket elektrikli ya da diğer araç türlerinden üreteceği zaman mutlaka fiyatının uygun olmasını ister. Tabi ki bu firma halk için araç üretimi gerçekleştiriyorsa. Son dönemlerde iyice büyük talep haline gelen uygun fiyatlı araçlar, Çinli bir şirket tarafından üretiliyor.

Bu araç 4500 dolarlık Hong Guang Mini modelinden başkası olamazdı. Araçta herhangi bir elektrikli otomobilden beklenen tüm özellikler mevcut. Sadece boyut olarak bir miktar küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bu araç aynı anda 4 kişinin yolculuk yapmasını sağlıyor.