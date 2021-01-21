Elektrikli otomobillerde batarya problem olmaktan çıkıyor

Bilim insanları tarafından geliştirilen mucize bataryalar, otomobil dünyası için büyük bir heyecan yaratacak gibi görünüyor. Bu bataryaların en çok öne çıkan özelliği ise 10 dakikalık şarj ile 400 kilometre menzil sağlayabilmesi oldu. Böylesine güçlü bataryalar nadiren üretiliyor.

Otomobillerde ve akıllı telefonlarda batarya, bildiğiniz üzere hayati bir öneme sahip. Gün içerisinde akıllı telefonları defalarca şarja takmak gerekebiliyor. Aynı şekilde elektrikli otomobillerin de sürekli şarj edilmesi şart. Yeni geliştirilen bataryalar ise kısa şarj süresi ile yüksek menzil sunabilecek.

ŞARJ SÜRESİ SADECE 5 DAKİKA

İsrail merkezli teknoloji şirketi StoreDot, sadece 5 dakika içerisinde şarj edilebilecek bir ürün geliştirdi. Şirket ilk etapta 2019 yılında elektrik motorlu scooter modellerine güç veriyordu. Şimdi ise aynı gücü elektrikli otomobillere vermeyi istiyor.

İsrailli bu şirket tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, bataryaların anot ucunda grafit yerine metaloid nano parçacık tercih ettikleri görülüyor. Böylece bataryalarda şişme problemi gibi bazı sıkıntılar da aşılabiliyor. Firmanın ayrıca silikon kullanarak maliyetlerde bir miktar düşüş yaşamayı beklediği ifade ediliyor.