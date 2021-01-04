Elektrikli scooter kullanıcıları ceza alabilecek

Elektrikli Scooterlar hakkındaki yeni düzenleme, “Türkiye Çevre Ajansının kurulması ile bazı kanunlar da değişiklik yapılmasına dair kanun” ile birlikte yapıldı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Uzun bir süredir bu kanun üzerinde çalışan yetkililer, en sonunda kararını verdi buna göre belediyeler, e-scooter kullanıcıları için önemli bir kurum haline geldi.

Özellikle büyük şehirlerde trafik sıkışıklığı en önemli sorunlardan birisi olarak görülüyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuyla alakalı yaptığı çalışmalar sonucunda, iyi bir alternatif olmayı başaran scooterlar ile ilgili bir değişiklik yaptı.

İŞTE YAPILAN DÜZENLEMELER

Bakanlık çevre dostu olarak gördükleri elektrikli scooter ve bisiklet kullanımı için bazı düzenlemelere yer verdi. Buna göre;

Karayolları Genel Müdürlüğü yol kenarları için elektrikli scooter ve bisiklet yolu işaretlemesi yapabilecek.

Elektrikli Scooter veya bisiklet kullanımı için 15 yaşını bitirme şartı aranacak.

Otoyollarda, şehirlerarası karayollarında, ve diğer büyük anayol güzergahlarında elektrikli scooter kullanımına izin verilmeyecek.

Belediyeler elektrikli scooterlardan günlük 16 kuruş ücret alma yetkisine sahip olacak.

Bunlar gelen yeni düzenlemenin en önemli maddeleri arasında yer alıyor. Hem belediyeler hem de bakanlık konuyla ilgili ortak çalışmalar yürütecek. Sadece bu yeni kararlar bile aslında ilerleyen yıllarda elektrikli scooter kullanımının ne kadar çok artacağını göstermeye yetiyor.