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Elektrikli Scooter üreticisi otomobil için kolları sıvadı

18.01.2021 07:34 | Son Güncelleme:
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Elektrikli Scooter üreticisi otomobil için kolları sıvadı

Blaze, elektrikli scooter yapan bir üreticidir ve klasik arabalara benzeyen şeyler üretme alışkanlığı ile tanınır. Bu kez firma elektrikli araba için kolları sıvadı.

Bir sonraki üretimde elektrikli olarak İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan araçlardan birini üretti. Marka bu adım ile klasik bir yarış otomobili ortaya çıkardı. Resmi olarak bir mini araba, bir yetişkini taşıyacak kadar büyük. Şirkete göre elektrikli klasik, yaklaşık 50 km menzile ulaşabiliyor. Araba maksimum 50 km/s hıza çıkabiliyor. Bu model standart bir ev prizi ile 8 saatte tamamen şarj olabiliyor. Modelin maksimum ağırlığı ise 200 kg.

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Mini araba yaklaşık 2286 mm uzunluğa ve 1168 mm genişliğe sahip. Otomobil gücünü zincir dişlisiyle değil, diferansiyel ile yere aktarıyor. Bugatti’de bir dönem %75 ölçek ile go kart tarzında bir model ortaya çıkarmıştı. Resmi satış fiyatı 70.000 $ olarak bilinen modele karşı bizim klasik otomobilimiz daha ucuz. Bu modeli sadece 8.500 $’a satın alabiliyorsunuz.

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