Elektrikli scooterlar: Yenilikçi bir ulaşım aracı mı, kentlerin yeni kabusu mu?

Bisiklet kiralama servisleri dünyanın dört bir yanındaki kentlerin kalabalık sokaklarındaki bisikletli sayısını katlayarak artırdı. Fakat şimdi sokaklarda yaygınlaşan yeni bir ulaşım aracı var ve kaldırımda yürürken her an yanınızdan hızla geçebilir. Kiralanabilir ulaşım araçlarında son fenomen elektrikli scooterlar (e-scooterlar) ve tüm dünyada sayıları patlama yaşıyor. ABD'de e-scooter paylaşımını ilk başlatan şirket olan Bird, Eylül ayında birinci yıldönümünü dünya çapında 10 milyondan fazla sürüş istatistiğiyle kutladı. Bird'ün ABD ve Avrupa kentlerinde 2 milyondan fazla kullanıcısı var. Geçen ay Meksiko'da da kullanıma açılan Bird, Brezilya pazarına da girmeyi düşünüyor. Forbes dergisine açıklama yapan şirketin yetkilileri, bu yaz Paris'te hizmet vermeye başladıktan sonra 2 ayda 50 bin Parislinin e-scooter kullandığını söylüyor. Fransa'nın başkentinde yaşayanlar artık Bird'ün yanı sıra Lime şirketinin e-scooterlarını da kullanabiliyor. Lime da Auckland'den Santiago'ya, Portland'dan Singapur'a kadar çok sayıda kentte 13 milyondan fazla sürüş gerçekleştirdiğini açıklayan bir şirket.

Silikon Vadisi'nde doğan Lime ve Bird'ün değerleri sırasıyla 1,1 ve 2 milyar dolar. Gelişmiş ülkelerde hızla büyüyen e-scooter şirketleri bunu dünyanın başka yerlerinde de gerçekleştirebilir mi? Paylaşırken başarmak Bisiklet paylaşımının yükselişi kentliler için temiz, kolay ve alternatif ulaşım yöntemlerine yatırım yapan şirketlerin önündeki potansiyeli gösteriyor. MetroBike adlı bisiklet paylaşımı danışmanlık şirketine göre dünyada kamusal kullanıma açık 18 milyon bisiklet bulunuyor. 2016'da bu rakam 2,3 milyondu. Yine MetroBike'a göre dünyada kamusal kullanıma açık 18 milyon bisiklet bulunuyor. 2016'da bu rakam 2,3 milyondu. Şirketin kurduğu Bike-Sharing Map (Bisiklet Paylaşımı Haritası) adlı internet sitesine göre Tahran'dan Havana'ya, Cape Town'dan Abu Dhabi'ye dünya çapında 1600 bisiklet paylaşımı programı bulunuyor. Dünyanın en kirli havalarından birine sahip olan ve bu durumu değiştirmek isteyen Çin'de 300'den fazla kentte bu tür servislerde 10 milyon bisiklet bulunuyor. E-scooterlar da kentlilerin kısa yolculuklarına yardım eden bu pazardan bir pay almak istiyor.

Trafiğe takılmadan gitmek Bird şirketi, kentlerdeki araba yolculuklarının yüzde 40'ının 5 kilometreden kısa olduğunu ve bu yüzden alternatif ulaşım yöntemleriyle ikame edilebileceğini söylüyor. Meksiko'da hizmet vermeye başlayan şirket, kentteki 20 milyon kişinin dünyanın en kötü trafik ve hava kirliliklerinden biriyle karşı karşıya olduğunu fark etmiş. Kentte bazı günler trafik saatte 10 kilometre akıyor ve insanların işe gitmesi 2,5 saat sürüyor. Modern e-scooterlar trafiğe takılmıyor ve park etmek son derece kolay. Aletleri bir yere kilitlemek de gerekmediği için hedefinize vardıktan sonra ortalıkta bırakabiliyorsunuz. Bir e-scooter kiralamak için uygulamayı açtığınızda ise en yakınınızda nerede müsait bir alet olduğunu gösteriyor ve seçtiğiniz e-scooter kullanılabilir hale geliyor. Bu teknoloji modern bisiklet kiralama sistemlerinde de kullanılıyor ve Çin'deki bisiklet kiralama patlamasının arkasındaki ana neden olarak gösteriliyor. Yeşil yol Bir diğer argüman da e-scooterların çevreci olması. Bird bugüne kadar 5 bin 500 tondan fazla karbonun havaya salınmasını engellediğini, bunun da yıl boyunca sürülen 1000 araca denk olduğunu söylüyor.