Elektrikli scooterlara düzenleme! AK Parti yasa teklifini Meclis'e sundu (Scooter kullanabilme yaşı kaç olacak?)

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çevre ajansının kurulmasını öneren yasa teklifini Meclis'e sunduklarını duyurdu.

SCOOTER KULLANABİLME YAŞI

39 maddelik teklifte bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren maddeler dikkat çekti.

AK Partili Muş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Mevzuatımıza bisiklet yolu tanımı yapılıyor. Elektrikli scooter ve bisiklet yolu şeridi tanımı kanun kapsamına alınıyor. Karayolları genel Müdürlüğü’ne elektrikli scooterların gidebileceği alanları inşası görev ve yetki verilmekte. Karayolarında bulunan bisiklet yolarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve scooterların kullanma yaşı 15 olarak belirlenecek. Elektrikli scooterların 50 kilometre üzeri otoyollarda kullanılmasına sınırlama getiriyoruz. Elektrikli scooter kullananlar herhangi bir yük taşımayacaklar, sadece sırt çantası taşıyabilecekler. Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri’ne bisiklet ve scooterların park ve şarj istasyonları yapma görevini getirmiş olacağız."

(İHA)

