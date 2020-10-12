HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elektrikli scooterlara düzenleme! AK Parti yasa teklifini Meclis'e sundu (Scooter kullanabilme yaşı kaç olacak?)

Elektrikli scooterlara düzenleme! AK Parti yasa teklifini Meclis'e sundu (Scooter kullanabilme yaşı kaç olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Elektrikli scooterlarla ilgili yasal düzenleme geliyor. Son dakika haberine göre AK Parti tarafından hazırlanan söz konusu kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Elektrikli scooterlara düzenleme! AK Parti yasa teklifini Meclis'e sundu (Scooter kullanabilme yaşı kaç olacak?)

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çevre ajansının kurulmasını öneren yasa teklifini Meclis'e sunduklarını duyurdu.

SCOOTER KULLANABİLME YAŞI

39 maddelik teklifte bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren maddeler dikkat çekti.

AK Partili Muş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Mevzuatımıza bisiklet yolu tanımı yapılıyor. Elektrikli scooter ve bisiklet yolu şeridi tanımı kanun kapsamına alınıyor. Karayolları genel Müdürlüğü’ne elektrikli scooterların gidebileceği alanları inşası görev ve yetki verilmekte. Karayolarında bulunan bisiklet yolarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve scooterların kullanma yaşı 15 olarak belirlenecek. Elektrikli scooterların 50 kilometre üzeri otoyollarda kullanılmasına sınırlama getiriyoruz. Elektrikli scooter kullananlar herhangi bir yük taşımayacaklar, sadece sırt çantası taşıyabilecekler. Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri’ne bisiklet ve scooterların park ve şarj istasyonları yapma görevini getirmiş olacağız."

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Tekirdağ'da iki otele fuhuş baskını: 36 gözaltıTekirdağ'da iki otele fuhuş baskını: 36 gözaltı
Donald Trump’ın sağlık durumu nasılDonald Trump’ın sağlık durumu nasıl
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan 'Oruç Reis' açıklaması
Bakan Akar'dan 'Oruç Reis' açıklaması
Tekirdağ'da iki otele fuhuş baskını: 36 gözaltı
Tekirdağ'da iki otele fuhuş baskını: 36 gözaltı
Antalya'dan kahreden haber! 6 aylık bebek yanarak öldü
Antalya'dan kahreden haber! 6 aylık bebek yanarak öldü
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası: Korkudan söyleyemiyordur
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
RTÜK'ten Sayıştay'ın 2019 yılı raporuna ilişkin açıklama
RTÜK'ten Sayıştay'ın raporuna açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır
AK Parti Meclis'e sundu! Çevre Ajansı kuruluyor
Yapmayanlara para cezası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.