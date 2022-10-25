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Elektrikli skuter yayılıyor, kazalar artıyor! Dikkat çeken öneriler

25.10.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda özellikle İstanbul'da yaygın olarak kullanılan elektrikli skuterlar, yaralanmalı ve ölümlü birçok kazaya neden oldu. Ağırlıklı olarak kısa mesafe yolculuklarında tercih edilen skuterların karıştığı kazaları önlemek için dikkat çeken öneriler geldi. Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Gürsel Yeğenoğlu, Skuterlara en az 1 metrelik bölge ayrılması gerektiğini ve turuncuya boyanması gerektiğini ifade ederek "Ters çizgi uygulaması yapılması gerekiyor. Skuterlar akan trafiği görecek." dedi.

Elektrikli skuter yayılıyor, kazalar artıyor! Dikkat çeken öneriler

Son zamanlarda kullanımı artan elektrikli skuterlerın karıştığı kazalar da bir hayli çoğaldı. Genellikle kısa mesafede ve trafiğe takılmamak için kullanılan elektrikli skuterlar, avantajlarının yanı sıra ciddi riskleri de bulunuyor. Skuter kazaları bazen yaralanmalara bazen de ölüme neden olabiliyor.

Antalya'da 22 Ekim Cumartesi gecesi otomobilin çarptığı elektrikli skuterdaki lise öğrencilerinin hayatını kaybetmesi, yeniden skuter tartışmalarını gündeme getirdi. Yaş sınırı ve reflektif giysi zorunluluğuna rağmen, ölümlü kazalar engellenemiyor değerlendirmesi yapıldı. Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Gürsel Yeğenoğlu, trafikte 3 önemli kural olduğunu hatırlatarak, "Gör, görül, hayatta kal. Birisi, birini görmediği sürece mutlaka bir hata, o hata da hayata ya da can yanmasına mal olacaktır" dedi.

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TERS ÇİZGİ UYGULAMASI ÖNERİSİ

Yeğenoğlu, skuterlar için özellikle trafiğin aktığı noktalarda belediyenin ve karayollarının mutlaka ters çizgi uygulaması yapması gerektiğini belirterek, "Bir taraf gelirken, bir taraf gidecek. Skuterlar, akan trafiği görecek. Sağ trafik olduğumuz için, skuterların soldan gitmesi gerekiyor ki, gelen aracı görsün ve kendini güvence altına alsın. Skuterlarda ayna ve sinyal yok. Ekipmanlar da yok. Ne kadar giysi olursa olsun, arkadaki sürücü bir anlık harekete bakıyor. İki hata oluyor. Genelde skuterlar bir anda mazgaldan kaçıyım, bir şeyin üstünden geçmeyeyim istiyor. Bu hareketi yaptığı anda görmediği, arkadan gelen aracın önüne çıkmış oluyor. Dolayısıyla arkadaki araçtaki hata da skuter gördükleri zaman sürücülerin ağırlaşması gerekiyor. Yavaş gitmeleri gerekiyor çünkü, skuter her an anlık hata yapabilir. Asıl önemli olan sürücülerin onları görüp güvence altına alması lazım" diye konuştu.

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İKİ TARAF DA KURALLARA UYMALI

Bilinçli olmanın önemine vurgu yapan Yeğenoğlu, "Karayollarının acil durum rengi turuncu olduğu için bu güzergahların turuncuyla boyanıp, skuterlara en az 1 metrelik bir bölge ayarlamaları gerekiyor ki, insanlar burada akışı sağlasınlar. Bu tamamen bilinç olayı. İki taraftan bir tanesi kuralları bilmediği süre içerisinde, bu kazalarla karşılaşacağız. Kurallara uyulduğu sürece kazalar mutlaka azalacaktır. Skuterlar tamamen hakimiyet ve denge usulüdür. Sürücünün yatmasıyla araç kendine yön bulabilir. Dolayısıyla kurallara uyulursa üzücü kazalar yaşanmaz ama bir taraf değil, iki taraf da kurallara uymalı. Skuterı gördüğü zaman bir yayaymış gibi muamele yapıp sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

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KIŞ AYLARINA DİKKAT

Yeğenoğlu, skuter denetimlerinin yapıldığını ancak kurallara uyulmadığına dikkat çekerek, "Kış mevsimi de geliyor. Bu aracın nasıl bir fren sistemi var, skuterın lastikleri asfalta uygun değil. Skuterların daha koruyucu yerlerde kullanılması gerektiği karara bağlanması lazım. Araçlardan biri gidip arkadakini görmüyorsa, tehlike daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

SKUTER KULLANICILARI NE DİYOR?

Skuter kullanıcısı Yasin Temur, "Skuterı çok nadir kullanıyorum. Gün içerisinde acil bir yere gitmemiz gerektiğinde kullanıyoruz. Arabaların aralarında insanlar bir anda çıkabiliyor o yüzden çok dikkatli gidiyoruz, yavaş gidiyoruz. Geçen gün birine çarptılar çok üzüldüm, arabanın arasında çıktı. Ne yaşadım, ne de birine çarpma durumum hiç olmadı. Mecbur dikkat etmek zorundayız. Kendimizden çok bunu kullanırken insanların da sağlığını düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Lisanslı bisiklet sürücüsü olan Hakan Türkmen de, "Bisiklet devam ediyor ama skuter, arabam olduğu halde son derece kolay ve kurallara uyarak kullanıyorum. Skuter kazalarında ölümler oldu. Skuter Türkiye'ye geldiğinde bir kanun çıksaydı, plakası kayıt altına alınsa, bisiklet ve skuter yollarında motosikletler geziyor. Sağa ve sola dönecekler bisiklet ve skuterlara dikkat etmeden dönüyorlar" ifadelerini kullandı. (DHA)

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trafik elektrikli scooter skuter

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