HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elektrikli soba devrildi, ev kül oldu

Elektrikli soba devrildi, ev kül oldu

15.12.2020 23:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da elektrikli sobanın devrilmesi sonucunda çıkan yangında 6 katlı apartmanın zemin katında bulunan daire kullanılamaz hale gelirken bir genç kızda dumandan etkilendi.Yangın, saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıktı.

Adana’da elektrikli sobanın devrilmesi sonucunda çıkan yangında 6 katlı apartmanın zemin katında bulunan daire kullanılamaz hale gelirken bir genç kızda dumandan etkilendi.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Alınan bilgiye göre, evi ısıtmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucunda içeride bulunan eşyalar alev aldı. Yangını söndürmeye çalışan ev sakinleri, bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada apartman sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı. Yangından çıkan dumanlar neticesinde bir genç etkilendi.
Genç kıza sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Yangın neticesinde apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştüErdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü
EKPSS sonuçları açıklandı mı?EKPSS sonuçları açıklandı mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Yer: Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

Yer: Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Aksaray'da kısıtlamaya uymayan 3 gencin sözleri çileden çıkardı: Zeki Müren de izleyecek mi?

Kısıtlamaya uymayan 3 gencin sözleri çileden çıkardı

Beyoğlu'nda korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Beyaz Saray: Trump aşı olmaya açık ama önceliği Amerikan halkına vermek istiyor

Beyaz Saray'dan Trump'la ilgili şaşırtan açıklama: Aşı olmaya hazır ama...

Son dakika! Yüksek İstişare Kurulu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Yüksek İstişare Kurulu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.