HABER

Elektrikli sobadan çıkan yangında 17 yaşındaki Melih öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 12:44 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’ın Keban ilçesinde elektrikli sobanın kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında Melih Kaya (17), yoğun dumandan boğuldu.

Elektrikli sobadan çıkan yangında 17 yaşındaki Melih öldü

Erkan BAY/KEBAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ’ın Keban ilçesinde elektrikli sobanın kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında Melih Kaya (17), yoğun dumandan boğuldu.
Acı olay, bu sabah Keban'nın Değirmenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Büfe işletmecisi Melih Kaya, sabaha doğru kuzeni ile birlikte yaşadığı Oğuzhan Sokak'ta bulunan 2 katlı evin birinci katındaki kiralık daireye geldi. Kaya'nın eve girmesinin ardından kuzen İrfan Kaya çalışmak için büfeye gitti. Melih Kaya, elektrikli sobayı açıp, uykuya daldı. Ancak elektrikli soba kanepeyi tutuşturdu ve yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden çevredekiler, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde Melih Kaya'yı baygın halde buldu. Sağlık görevlilerince ambulansla Keban Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan ve dumandan boğulduğu belirlenen Melih Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Elektrikli sobadan çıkan yangında 17 yaşındaki Melih öldüElektrikli sobadan çıkan yangında 17 yaşındaki Melih öldü

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Takla atan otomobilinde can verdiTakla atan otomobilinde can verdi
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK'lı, Osmaniye'de yakalandıKesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK'lı, Osmaniye'de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.