Elektrikli sobadan çıkan yangında 17 yaşındaki Melih öldü

Erkan BAY/KEBAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ’ın Keban ilçesinde elektrikli sobanın kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında Melih Kaya (17), yoğun dumandan boğuldu.

Acı olay, bu sabah Keban'nın Değirmenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Büfe işletmecisi Melih Kaya, sabaha doğru kuzeni ile birlikte yaşadığı Oğuzhan Sokak'ta bulunan 2 katlı evin birinci katındaki kiralık daireye geldi. Kaya'nın eve girmesinin ardından kuzen İrfan Kaya çalışmak için büfeye gitti. Melih Kaya, elektrikli sobayı açıp, uykuya daldı. Ancak elektrikli soba kanepeyi tutuşturdu ve yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden çevredekiler, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde Melih Kaya'yı baygın halde buldu. Sağlık görevlilerince ambulansla Keban Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan ve dumandan boğulduğu belirlenen Melih Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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