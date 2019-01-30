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Elektrikli sobadan yangın çıktı, 17 yaşındaki genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 02:55 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Keban ilçesinde bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Olay, sabah saatlerinde Keban ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi Oğuzhan Sokak’ta bulunan 2 katlı evin 1’inci katında meydana geldi.

Elazığ’ın Keban ilçesinde bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Keban ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi Oğuzhan Sokak’ta bulunan 2 katlı evin 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladıkları evde amcasının oğlu ile kalan ve ilçede büfe işleten 17 yaşındaki Melih Kaya, sabaha karşı eve geldi. Bu sırada kuzeni İrfan Kaya evde çıkıp büfeye geçerken Melih Kaya, elektrikli sobayı açarak uykuya daldı. Kaya’nın uyuduğu sırada elektrikli sobanın kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, Kaya’nın mutfakta hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Ambulansla Keban Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Yangının söndürülmesinin ardından polis tarafından şerit çekilen evde inceleme yapıldı.
Olayı anlatan üst kat komşusu Reşit İpek, “İlk başta kimse fark etmemiş yangını. Çocuklar dumanın çıktığını gördüler ve gelip bana haber verdiler. Ben üst katta yatıyordum. Hemen ekiplere haber verdik. Camları ve kapıları kırdık. Çocuk içeride mutfak kısmına kaçmış. Daha sonra sağlıkçılar götürdü” dedi.

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