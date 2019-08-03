HABER

Elektrikli testereye kaptırdığı sağ eli, bilek üzerinden koptu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 18:31 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde marangozluk yapan Bülent Böyük (50), çalıştığı inşaatta sağ elini elektrikli testereye kaptırdı.

Elektrikli testereye kaptırdığı sağ eli, bilek üzerinden koptu

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde marangozluk yapan Bülent Böyük (50), çalıştığı inşaatta sağ elini elektrikli testereye kaptırdı. Eli bilek üzerinden kopan Böyük, hastanede tedaviye alındı.
​İlçeye bağlı Değirmendere Mahallesi'ndeki bir site inşaatında çalışan marangoz Bülent Böyük, saat 10.00 sıralarında, elektrikli testereyle kesim yaparken, bir anlık dalgınlıkla sağ elini makineye kaptırdı. Sağ eli bileğinin üzerinden kopan Böyük, diğer işçilerin çağırdığı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Böyük, burada yapılan ilk müdahalenin ardından, kopan elinin dikilmesi için Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi.

​FOTOĞRAFLI

Elektrikli testereye kaptırdığı sağ eli, bilek üzerinden koptuElektrikli testereye kaptırdığı sağ eli, bilek üzerinden koptu

PARTNEROsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklarOsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklar
TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal ettiTIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti
Türkiye Münazara Ligi Şampiyonu Samsun’danTürkiye Münazara Ligi Şampiyonu Samsun’dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı

Son dakika! Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümünde 'Michael Jackson' detayı

Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümünde 'Michael Jackson' detayı

Muş'tan kahreden haber! Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

Esenyurt’ta korkutan yangın: 20 kişi kurtarıldı

Esenyurt’ta panik anları! 20 kişi kurtarıldı

Son dakika! MİT ve Jandarma'dan Suriye Bab'da ortak operasyon

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.