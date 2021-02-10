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Elektrikli Transporter kameralara yakalandı

10.02.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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Elektrikli Transporter kameralara yakalandı

Volkswagen elektrikli modellere kafa yormaya devam ediyor. ID serisi ile binek modeller ortaya koyarken, şimdi ise ticari araçlara da el attı. T6 görünümlü elektrikli Transporter kameralara yakalandı!

Tasarım konusunda T6 kasa Transporter’ı andırsa da, model büyük değişimlerle gelecek. Eski kasanın kullanılma sebebi ise kamuflaj yapılmak istenmesi.

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ID Cargo grubu olarak gelecek olan yeni elektrikli seri marka severler tarafından fazlasıyla merak ediliyor. Elektrikli modelin 48 ile 111 kWh arasında değişen pillere sahip olması bekleniyor. Modelin 550 km menzile sahip olması tahmin ediliyor. Otomobil 150 kWh gücünde bir elektrikli motor ile gelecek. Arkadan itişli olarak gelmesi beklenen modelin bir de dört tekerlekten çekiş sistemine sahip varyasyonu da olacak.

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