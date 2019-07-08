HABER

Elektrikli triportör devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 13:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde devrilen elektrikli triportörün altında kalan sürücü ve eşi yaralandı.Kaza, saat 12.00 sıralarında Saray ilçesi Kurtdere Mahallesi çıkışında meydana geldi.

Elektrikli triportör devrildi: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde devrilen elektrikli triportörün altında kalan sürücü ve eşi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Saray ilçesi Kurtdere Mahallesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurtdere Mahallesi’nden Saray istikametine gitmekte olan Mehmet Aydeniz (67) idaresindeki elektrikli triportör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Aydeniz ve triportörde bulunan eşi Semiha Aydeniz (48) yaralandı. Devrilen triportörün altında kalan Mehmet Aydeniz yoldan geçen vatandaşların yardımıyla triportör kaldırılarak sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrılırken, yaralı sürücü Mehmet Aydeniz’e ilk müdahale kazayı görerek duran bir hemşire tarafından yapıldı. Duyarlı hemşirenin ilk müdahalesini yaptığı ve sürekli konuşarak bilincinin açık kalmasını sağladığı yaralı sürücü Aydeniz ve hafif yaralı eşi Semiha Aydeniz, olay yerine gelen ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Elektrikli triportör devrildi: 2 yaralı

PARTNERKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyinKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyin
Zincirleme kazayı fotoğraflama telaşıZincirleme kazayı fotoğraflama telaşı
Motora giren kediyi itfaiye çıkardıMotora giren kediyi itfaiye çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.