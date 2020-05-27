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Elektrikli uçaklar: En geniş kapasiteli elektrikli uçak, havalanmaya hazır

27.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

Dünyanın en geniş oturma kapasitesine sahip elektrikli uçağı, Perşembe günü ABD'nin Washington eyaletinden havalanacak. Test uçuşunu yapacak firma 2021 yılının sonunda, 160 kilometre menzil içinde bu uçakları hizmete sokmayı umuyor.

Elektrikli uçaklar: En geniş kapasiteli elektrikli uçak, havalanmaya hazır

Dünyanın en geniş oturma kapasitesine sahip elektrikli uçağı, ilk kez gökyüzüne havalanmaya hazırlanıyor.

Bu uçuş Perşembe günü ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirilecek.

Cessna Caravan tipi uçağa sonradan monte edilen elektrik motor ile gerçekleştirecek uçuşun 20 ila 30 dakika sürmesi bekleniyor.

Uçağın dokuz yolcu taşıma kapasitesine sahip olmasına karşın, test uçuşu tek pilotla gerçekleşecek, 183 kilometrelik sürate ulaşılacak.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, elektrikli uçak motorunun üreticisi olan magniX firması 2021 yılının sonunda, 160 kilometre menzil içinde bu uçakları hizmete sokmayı umuyor.

Koronavirüs salgını ile büyük darbe alan havacılık sektöründeki birçok firma, elektrikli uçak motoru teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Ancak büyük uçakların, yalnızca elektrik enerjisi ile uzun mesafeler kat etmesine olanak verecek piller, henüz kullanılabilir ağırlıklara düşürülebilmiş değil.

Elektrikli uçak teknolojisinin geleceği

Sıkı kurallara tabii olan havacılık sektöründe güvenlik testlerinin geçilmesi de uzun zaman alabilir.

Ancak magniX firması, bu sürecin, Cessna Caravan'a yapıldığı gibi elektrikli motorların mevcut uçaklara sonradan monte edilmesi ile hızlandırılabileceğini umuyor.

Aralık ayında daha küçük ebattaki bir uçak, tamamen elektrik enerjisi ile bir uçuş gerçekleştirmişti.

Yatırım bankası olan UBS, havacılık endüstrisinin, 1600 kilometre menzil içindeki uçuşlarda, elektrikli uçak kullanımına geçişinin beklenenden hızlı olacağı değerlendirmesini yapıyor.

magniX'in CEO'su Roei Ganzarski de benzer şekilde, 15 yıl içinde 1600 kilometre mesafe içindeki tüm uçuşlarda, elektrikli uçak kullanılacağına inandığını söylüyor.

Ganzarski, "Elektrikli uçaklar, bir saatlik uçuş için yüzde 40 ila 70 arasında daha az maliyetli olacaklar. Bu da daha çok uçağın, daha küçük havalimanlarına daha az karbon emisyonu ile uçması anlamına geliyor" dedi.

Rolce Royce ve Airbus projelerini iptal etti

Elektrikli uçak teknolojisi üzerine çalışan firmalardan Zunum Aero, 27 koltuklu ve yaklaşık bin kilometre menzilli bir uçak geliştirmek için çalışıyor.

Alman firması Lilium ise, beş kişilik bir hava taksisini uçuracak elektrikli jet motoru üzerinde denemeler yapıyor.

Rolce Royce ve Airbus firmaları yakın bir zaman önce hibrid elektrikli uçak çalışmalarını iptal ettiklerini duyurmuştu.

magniX firmasının elektrikli motor monte ettiği Cessna Caravan, dünyanın en geniş kullanımdaki orta menzilli uçaklarından biri.

Dünya genelinde 2 bin 600 adet Cessna Caravan, 100'den fazla ülkede hizmet veriyor.

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