Elektrikli uçaklar: En geniş kapasiteli elektrikli uçak, havalanmaya hazır

Sıkı kurallara tabii olan havacılık sektöründe güvenlik testlerinin geçilmesi de uzun zaman alabilir.

Ancak büyük uçakların, yalnızca elektrik enerjisi ile uzun mesafeler kat etmesine olanak verecek piller, henüz kullanılabilir ağırlıklara düşürülebilmiş değil.

Koronavirüs salgını ile büyük darbe alan havacılık sektöründeki birçok firma, elektrikli uçak motoru teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, elektrikli uçak motorunun üreticisi olan magniX firması 2021 yılının sonunda, 160 kilometre menzil içinde bu uçakları hizmete sokmayı umuyor.

Uçağın dokuz yolcu taşıma kapasitesine sahip olmasına karşın, test uçuşu tek pilotla gerçekleşecek, 183 kilometrelik sürate ulaşılacak.

Dünyanın en geniş oturma kapasitesine sahip elektrikli uçağı, ilk kez gökyüzüne havalanmaya hazırlanıyor.

Ancak magniX firması, bu sürecin, Cessna Caravan'a yapıldığı gibi elektrikli motorların mevcut uçaklara sonradan monte edilmesi ile hızlandırılabileceğini umuyor.

Aralık ayında daha küçük ebattaki bir uçak, tamamen elektrik enerjisi ile bir uçuş gerçekleştirmişti.

Yatırım bankası olan UBS, havacılık endüstrisinin, 1600 kilometre menzil içindeki uçuşlarda, elektrikli uçak kullanımına geçişinin beklenenden hızlı olacağı değerlendirmesini yapıyor.

magniX'in CEO'su Roei Ganzarski de benzer şekilde, 15 yıl içinde 1600 kilometre mesafe içindeki tüm uçuşlarda, elektrikli uçak kullanılacağına inandığını söylüyor.

Ganzarski, "Elektrikli uçaklar, bir saatlik uçuş için yüzde 40 ila 70 arasında daha az maliyetli olacaklar. Bu da daha çok uçağın, daha küçük havalimanlarına daha az karbon emisyonu ile uçması anlamına geliyor" dedi.

Rolce Royce ve Airbus projelerini iptal etti

Elektrikli uçak teknolojisi üzerine çalışan firmalardan Zunum Aero, 27 koltuklu ve yaklaşık bin kilometre menzilli bir uçak geliştirmek için çalışıyor.

Alman firması Lilium ise, beş kişilik bir hava taksisini uçuracak elektrikli jet motoru üzerinde denemeler yapıyor.

Rolce Royce ve Airbus firmaları yakın bir zaman önce hibrid elektrikli uçak çalışmalarını iptal ettiklerini duyurmuştu.

magniX firmasının elektrikli motor monte ettiği Cessna Caravan, dünyanın en geniş kullanımdaki orta menzilli uçaklarından biri.

Dünya genelinde 2 bin 600 adet Cessna Caravan, 100'den fazla ülkede hizmet veriyor.

