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Elektrikli Volkswagen ID.4 daha tanıtılmadan görüntülendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Elektrikli otomobil Volkswagen ID.4, Volkswagen tarafından yapılacak etkinlik ile birlikte tanıtılacak. Ancak tanıtım öncesi Volkswagen ID.4 bizi yüzünü gösterdi bile. İşte Volkswagen'in üreteceği ikinci elektrikli otomobil Volkswagen ID.4'ün fotoğrafları...

Elektrikli Volkswagen ID.4 daha tanıtılmadan görüntülendi!

Volkswagen ID.4, aslında birçok kez bize kendini gösterdi. Fakat onun yakalanan her fotoğrafında bir kamuflaj, tabiri caizse bir sır perdesi vardı. Volkswagen tarafından yapılan test süreçlerinde sıklıkla karşımıza çıkan Volkswagen yapımı elektrikli otomobil, resmi tanıtımı gerçekleşmeden önce, belki de son kendisinin görüntülenmesine izin verdi.

Volkswagen ID.4

İŞTE VOLKSWAGEN ID.4

Volkswagen ID.4'e ait fotoğraflar, bazı kaynaklardan tarafından yayınlandı. Yayınlanan fotoğraflara baktığımızda ise bizi kendini SUV segmentine adapte etmiş bir elektrikli otomobil karşılıyor.

Volkswagen ID.4-2

Otomobilin tasarımı ise günümüzdeki içten motorlu Volkswagen modellerine nazaran oldukça modern. Arka bagajdaki lambaların uzun uzadıya bagajı kaplaması gayet hoş görünmekte.

Volkswagen ID.4-1

VOLKSWAGEN ID.4 MENZİLİ NE KADAR?

Elektrikli otomobil Volkswagen ID.4, iddialara göre X ve Crozz olmak üzere iki farklı versiyon ile gelecek. Otomobillerin menzili ise 550 km olacak. Volkswagen'in yeni otomobilini çok kısa bir süre içerisinde tanıtması öngörülüyor.

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