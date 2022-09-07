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Elektrikliye başka, dizel ve benzinliye başka! Google Haritalar, artık motor tipine göre yol tarifi verecek

07.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Google Haritalar'ın çevre dostu yönlendirme özelliğini Avrupa'ya genişleterek, yaklaşık 40 ülkede daha kullanıma sundu. ABD merkezli kullanıcılara ilk kez geçen yıl tanıtılan çevre dostu yönlendirmeler, sürücülerin aracın ne tür yakıtla çalıştığını seçmelerine izin veriyor. Böylece sürücülere en hızlı rotalar yerine daha fazla yakıt tasarrufu sağlayacak rotalar gösteriliyor. Özellik, hem çevre hem de bütçe dostu.

Elektrikliye başka, dizel ve benzinliye başka! Google Haritalar, artık motor tipine göre yol tarifi verecek

Google Haritalar'ın çevre dostu yönlendirme özelliği, ABD ve Kanada merkezli kullanıcılara çok önceden tanıtılmıştı. Böylece ABD'li ve Kanadalı sürücüler, Google Haritalar'da en iyi tasarrufu yapmalarını sağlayacak rota önerileri almaya başlamıştı. Google şimdi ise bu özelliği Avrupa genelinde 40 ülkeye daha genişlettiğini duyurdu.

tasarruf

MOTOR TİPİNE GÖRE TASARRUFLU YOL TARİFİ VERECEK

Şirket ayrıca, araç sahiplerinin yakıttan tasarruf sağlamak adına araçlarının motor tipini seçme özelliği de ekliyor. Buna göre artık Fransa, İrlanda, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki kullanıcılar, en iyi rotayı ve en doğru yakıt veya enerji verimliliği tahminlerini elde etmek için motor tipini seçebilecek. Bu noktada benzinli, dizel, hibrit veya elektrikli gibi seçenekler sunulacak. Bu seçeneklerden uygun olanını işaretleyen araç sahibi, motor tipine en uygun yakıt tasarrufu sağlayan rotalar için kişiselleştirilmiş öneriler alacak.

motor tipi

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Google bu özelliğin ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'nın (NREL) görüşleri ve Avrupa Çevre Ajansı'nın verileri sayesinde hayata geçtiğini söyledi.

ÖZELLİK SAYESİNDE YARIM MİLYON TONDAN FAZLASI ORTADAN KALKMIŞ

Google'a göre, ABD ve Kanada'da kullanıma sunulmasından bu yana bu özelliğin, yarım milyon tondan fazla karbon emisyonunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğu tahmin ediliyor.

Google Haritalar'ın çevre dostu özelliği henüz Türkiye'ye gelmedi.

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