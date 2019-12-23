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Elektrikte kayıt dışı tüketim yüzde 54.9'a düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), hizmet bölgesi olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kayıt dışı elektrik tüketim oranının yüzde 54,9'a düştüğünü açıkladı.

Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), hizmet bölgesi olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kayıt dışı elektrik tüketim oranının yüzde 54,9'a düştüğünü açıkladı.
Dicle Elektrik’ten yapılan yazılı açıklamada, özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013 yılında dağıtım bölgesindeki kayıt dışı tüketim oranının yüzde 80'lerde olduğu bildirildi. Bu oranın düşürülmesi amacıyla devir sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun politikaları doğrultusunda 2 milyar 622 milyon liralık yatırım yapıldığı belirtilen açıklamada, "Gerek yatırımlarla enerji altyapısının güçlendirilmesi, gerekse sahada sürdürülen kaçakla mücadele çalışmaları sayesinde 2018 sonu itibariyle dağıtım bölgemizdeki kayıt dışı tüketim oranı yüzde 54,9’a düşürülmüştür. Devam eden yatırım ve saha çalışmaları sayesinde gerçekleşen bu düşüşün, artarak devam edeceği görülmektedir" denildi.
'SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'
Açıklamada, kayıt dışı tüketimde yaşanan iyileşmeye rağmen tahsilat konusunda sorunların devam ettiği, bu sebeple sorunların aşılması için borçlu abonelerin icraya sevk işlemlerine başlandığı belirtildi. Dicle Elektrik sorumluluk bölgesini teşkil eden 6 ildeki kayıt dışı tüketimle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
5 MİLYAR KİLOWATT SAAT ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI
Bölgede kayıt dışı tüketim oranının 2019 yılında daha da düşeceğine yer verilen açıklamada, bir önceki yıla göre abone sayısının yüzde 6 büyüdüğü, buna karşılık enerji çekişinde ise 200 milyon kilowatt saat düşüş yaşandığına dikkat çekildi. Bu çalışmaların sonucunun 2013 yılı şirket özelleştirmesi ile karşılaştırıldığında, 5 milyar kilowatt saat üzerinde ilave bir enerjinin kayıt altına alındığına da yer verilen açıklamada, önemli miktarda enerji verimliliği sağlandığı ayrıca enerji tasarrufunda bulunulduğu belirtildi.

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