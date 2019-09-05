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Elektronik çeke esnaf ve sanayicilerden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 18:04 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı'nca elektronik çek ve bono uygulamasına geçmek için hazırlanan kanun taslağına, Ankara Sanayi Odası ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'ndan (TESK) destek geldi.

Ticaret Bakanlığı'nca elektronik çek ve bono uygulamasına geçmek için hazırlanan kanun taslağına, Ankara Sanayi Odası ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'ndan (TESK) destek geldi.

Ticarette yeni bir döneme geçilmesi için hazırlanan, 'Elektronik Çek ve Bono Kanunu' değişikliği ile çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesi, ciro edilmesi ve ödenmesi mümkün hale gelecek. Söz konusu düzenlemeyi değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düzenleme ile Elektronik Çek ve Bono Sistemi (ÇEBSİS) oluşacağını ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacağını söyledi. Bu sistemle piyasalara güven geleceğini, çek ve bononun değerinin artacağını kaydeden Palandöken, şöyle konuştu:

"Birincisi piyasaya bir rahatlık gelecek, güven gelecek. Dolayısıyla her önüne gelen çek yaprağını doldurup, karşı tarafa ibraz ettiği zaman, 'sahte mi' 'gerçek mi' tereddütleri bitecek. Bir kere hem ürünü satan rahat edecek hem alan rahat edecek. Piyasada ekonomik bir canlılık olacak. Çek, günlük harcanan karşılığı olan para demek. Dolayısıyla bunun güvencesi elektronik ortamda sağlanır. 'İmza senin miydi benim miydi?' adliye koridorlarında sürünme bitecek. Gerçekten ürününü satan, o çekin vadesinde, parasını zamanında tahsil edeceğini, tam manasıyla karşı tarafa olan borcunu zamanında ödeyeceğini sabitlemiş olacak. Piyasada bir rahatlama olacak. Güven ortamı olacak. Güvenle birlikte çekin, bononun bir değeri, önemi ortaya çıkacak. Piyasadaki olumsuzlukların tamamen kalkmasının yanı sıra piyasadaki ürünlerin satışında da bir kolaylık olacak."

'GÜVENLİ BİR SİSTEM'
Palandöken, insanların verilen çek ve senede güvenmediği için ürününü depolarda bekletmek zorunda kaldığına dikkati çekerek, bu sistem ile birlikte artık bu sorunun da ortadan kalkacağını söyledi. Palandöken, "Keşke bu sistem daha evvel olsaydı. Ama bir sağlam alt yapı gerekiyordu. Ticaret Bakanlığı böyle bir çalışma gerçekleştirmiş. Bu sistemle üretici ve tüketici arasında ki köprü sağlamlaşmış olacak. İnsanlar artık ürünlerini depoda bekletmek yerine sadece internet üzerinde çekin sağlamlığını kontrol ettikten sonra karşı tarafa ürününü gönderebilecek. Güvenli bir sistem" diye konuştu.

'BU SİSTEM PİYASALARA GÜVEN VERECEK'
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de, yeni sistemin uygulamaya geçmesi ile birlikte piyasalara güven geleceğini kaydetti. Çek yasasında yapılmak istenen bu değişikliği piyasadaki güveni tazeleyecek, pekiştirecek güzel bir gelişme olarak değerlendirdiğini kaydeden Özdebir, "Eskiden bankalar çek defteri veriyordu, bu çek defterinde ne kadar çek yazıldığı bilinmiyordu. Dolandırıcılıklara sebebiyet veriyordu. Şimdi bunların hepsi bankanın kendi web sayfası üzerinden yapılacak. Cirolar da bankalar üzerinden yapılacak. Ciro ettiğiniz çeki iletmek 'kargoda kayboldu' gibi şeyler de kalmayacak. Size ciro edilen çekin banka tarafından bilinen, kayda alınmış bir çek olduğunu bilmek, bunların ödenebilirliği açısından piyasaya güven verecektir" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Besti KARALAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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