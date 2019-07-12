Elektronik eşya hırsızı, polisle pazarlık yapınca yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, elektronik eşya mağazasından çaldığı ürünleri internetten satmaya çalışan E.K. (40), kendisi ile müşteri gibi konuşup, pazarlık yapan polis ekiplerince yakalandı.

İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki teknoloji mağazasından yaklaşık 2 bin lira değerinde olan 2 kablosuz kulaklık ve 1 tane taşınabilir şarj cihazı çalındı. Mağaza yetkililerinin 9 Temmuz'daki başvurusu üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Mağazadan çalınan ürünlerin internet üzerinden faaliyet gösteren alışveriş sitesinde satışa çıkarıldığı belirlendi. Bunun üzerine ürünleri satan kişi ile müşteri gibi konuşmaya başlayan polisler, fiyatta anlaştıktan sonra buluşma yeri olarak şubenin karşısındaki kafeyi belirledi. Çalıntı ürünlerle kafeye gelen E.K., kendisini bekleyen polisler ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

E.K.'nin mağazadan ürünleri çalma anı ise mağazanın güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; bir süre mağazada gezen E.K.'nin, kimsenin bakmadığı anda raftaki ürünleri alarak, kutusundan çıkardıktan sonra cebine koyduğu ve boş kutuyu tekrar yerine astığı görüldü.

Farklı firmada özel güvenlik olarak çalıştığı öğrenilen E.K.'nin, ifadesinde, suçunu kabul ettiği ve borcu olduğu için teknolojik ürünleri çaldığını söylediği öğrenildi. Polisteki ifadesinde mağazanın zararını karşılamayı kabul ettiği öğrenilen E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.