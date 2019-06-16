HABER

Elektronik eşya servisinin 2 dakikada soyulması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 12:35 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 kişinin, elektrik eşya servisine girip, 2 dakikada, el takımlarının bulunduğu çantayla birlikte 5 bin TL'lilk eşya çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 kişinin, elektrik eşya servisine girip, 2 dakikada, el takımlarının bulunduğu çantayla birlikte 5 bin TL'lilk eşya çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 12 Haziran Çarşamba günü merkez Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Bayındırlık Caddesi'nde meydana geldi. Serhıldan Bayar, saat 16.00 sıralarında elektronik eşya servisinden iş için ayrılıp, 1,5 saat sonra döndüğünde kilitlediği kapının açık olduğunu fark etti. Soyulduğunu anlayan Bayar, güvenlik kamerasının kayıtlarına baktı. İş yeri ile komşularının güvenlik kamerası görüntüleri izleyen Bayar, kimlikleri belirsiz 2 kişinin, kapısını zorla açıp girdikleri iş yerinden, 2 dakika içinde takım çantasıyla birlikte 5 bin TL'lik eşya çaldığını belirledi. Görüntüleri polise verip şikayetçi olan Bayar, şüphelilerin bulunmasını istiyor. 'MAĞDURUM, TAKIM ÇANTAM YOK' Olayı anlatan Bayar, takım çantasının bile çalındığını söyledi. Şüphelilerin yakalanmasını isteyen Bayar, "Saat 16.00 sıralarında işe gittim. Dükkanımı kilitledim. İşten geldiğimde dükkanımın kapısı açıktı. Anahtar benden başka kimsede olmadığı için direk arkaya gittim. Baktım el takımlarım yok. Hemen güvenlik kameralarına baktım. 2 kişi kapıyı zorlamış. Karşı sitenin güvenlik kamerasına da baktım. Kablolarımı falan çalmışlar. Kapıyı tornavida ile zorlayıp açıyorlar. 2 dakika içerisinde yaklaşık 5 bin TL’lik bir zararım var. Matkap, kablo ve el takımlarımı almışlar. Emniyetin çevresi olduğundan dolayı mobese görüntüleri var. Güvenlik sistemleri ile de uğraştığım için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını toplayıp emniyete teslim ettim. Emniyetin de mobese görüntülerinden şahıslara ulaşmalarını ve bu hırsızların bir an önce bulunmasını istiyorum. Şu an mağdurum. İşe gidecek takımlarım yok. Zaten işe gittiğimde aldığım takım çantam var yanımda. Onun içinde de 3-5 parça malzeme var. Genel olarak kullandığım takımlarım yok" dedi.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Düşen yıldırım evi kül ettiDüşen yıldırım evi kül etti
Diyarbakır’da 70 dönüm ekili arazi kül olduDiyarbakır’da 70 dönüm ekili arazi kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.