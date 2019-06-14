"Elektronik eşya tamiri" bahanesiyle dolandırmış

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi görevlisi olarak tanıttığı kişilerden tamir bahanesiyle aldığı cihazları internetten sattığı iddia edilen dolandırıcılık şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce, kentteki hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla özel ekip oluşturuldu.

Ekipler, kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi çalışanı olarak tanıtıp girdiği evlerden temin ettiği beyaz eşyayı internet siteleri aracılığıyla sattığı öne sürülen Engin D'nin, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Evinden çıkınca polisleri fark ederek kaçan zanlı, kısa süreli kovalamacanın ardından özel ekip tarafından yakalandı.

Şüphelinin, İstanbul, İzmir, Sakarya, Ankara, Bursa ve Afyonkarahisar'daki cumhuriyet savcılıklarınca 54 suçtan arandığı belirlendi.

Engin D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

