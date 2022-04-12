Elektronik eşyalarınızı hasarlardan korumak için mutlaka kullanmanız gereken araçlar

Elektronik eşyaları düşme, çarpma ve çeşitli darbelerden korumak için çanta veya kılıf tercih edebilirsiniz. Akım korumalı prizler sayesinde elektronik cihazlarınızı dengesiz akımlardan koruyabilir, notebook soğutucularla dizüstü bilgisayarınızın ısınma problemine çözüm getirebilirsiniz. Ekran koruyucularla çizilme sorununun önüne geçip telefon tutucularla telefonların düşmesine son verebilirsiniz. Peki, bu ürünleri incelemeye ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım!

1. Notebook'u hep yanında olanlara: Alfheim Dizüstü Bilgisayar Çantası

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İşlerinizi çoğunlukla dizüstü bilgisayarınızdan hallediyor ve gittiğiniz her yere bilgisayarınızı götürmeniz gerekiyorsa sağlam, korunaklı bir dizüstü bilgisayar çantası edinmelisiniz. En kaliteli modeller arasında bulunan Alfheim Dizüstü Bilgisayar Çantası, 17 inç boyutundaki bilgisayarlar için güvenli bir bölme sunuyor. Bilgisayar çantası su geçirmez özelliğine sahip olduğu için yağmurlu günlerde bilgisayarın taşınmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca ürünün dayanıklı kumaş yapısı yırtılma ve aşınmalara karşı da direnç gösteriyor. Böylece bilgisayarlar güvenle taşınabiliyor. Bagaj askısı da bulunduran ürün, sık seyahat edenlere önemli bir avantaj sunuyor.

2. Isınma problemine son: Rampage Ad-rc8 Showy Notebook Soğutucu

Dizüstü bilgisayarların en büyük düşmanı, ısınma problemi. Yüksek sıcaklıkta çalışan dizüstü bilgisayarlar sıklıkla çökme ve çeşitli arızalarla karşılaşabiliyor. Dizüstü bilgisayarların ısınma problemini ortadan kaldırmak için üretilen Rampage Ad-rc8 Showy Notebook Soğutucu, 15 ve 17 inç boyutlarındaki cihazlara kolayca uyum sağlayıp soğutma işlemi yapabiliyor. 180 mm boyutunda ultra ince bir fan kullanan soğutucu hem etkili hem sessiz bir soğutma işlemi gerçekleştiriyor. Bu sayede soğutucu, yüksek performans gerektiren işler yapılırken gürültü çıkartıp kullanıcılarını rahatsız etmeden dizüstü bilgisayarı serin tutabiliyor.

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3. Güvenli klavye kullanımı: Mcstorey Laptop MacBook Air Klavye Koruyucu A1932

Dizüstü bilgisayarlar en çok klavye üzerinde yaşanan kazalar nedeniyle hasar görüyor. Çay, kahve, su, asitli ve şekerli içeceklerin klavye üzerine dökülmesi, bilgisayar bileşenlerinin ciddi şekilde zarar görmesine yol açıyor. Aynı zamanda bu kazalar klavye tuşlarının da çalışmamasıyla sonuçlanabiliyor. Mcstorey Laptop MacBook Air Klavye Koruyucu A1932, klavyenin temiz kalmasını sağlıyor ayrıca yemek kırıntıları ve toz gibi etmenlere karşı klavyeyi koruyor. Su geçirmez özelliği sayesinde sıvı temasında kesinlikle Macbook'ların zarar görmesine izin vermiyor. Esnek bir yapı sunan klavye koruyucu, kolayca Macbook klavyesi üzerine takılabiliyor.

4. Telefonunuzu sabitleyin: Spigen Araç Tutacağı Manyetik Evrensel A200

Araba kullanırken gelen çağrılara cevap vermek ve navigasyonla yol takibi yapmak için telefonları sabitlemek önem taşıyor. Sağlam ve düzgün bir yere yerleştirmeyen telefonlar kolayca yerinden kayıp hasar görebiliyor ve sürüş güvenliğini olumsuz etkiliyor. Her cep telefonu modeline uyumlu olmasıyla öne çıkan Spigen Manyetik Evrensel Araç Tutacağı A200, en pratik telefon tutacağı çeşitleri arasında yer alıyor. 360 derece dönebilme özelliği sunan araç tutacağı, istenilen her açıdan telefon ekranının görülmesini sağlıyor. Manyetik kuvvet özelliğiyle çalışan ürün, telefonun arka kısmında yapışkan izi bırakmıyor.

5. Ekranınız zarar görmesin: Elari Sıvı Cam Ekran Koruyucu

Cep telefonlarını çanta ve ceplerde taşımak, ekran çizilmelerine neden olabiliyor. Bozuk para, anahtarlık, kalem ve çakmak gibi çeşitli ürünler telefon ekranına zarar verebiliyor. Ayrıca telefonlar yere düştüklerinde ekranları kırılmasa bile çizilmelere maruz kalabiliyor. Elari Sıvı Cam Ekran Koruyucu, farklı kullanımıyla dikkat çekiyor. Ekrana damlatılan ultra sert nano sıvı, yayılarak ekran üzerinde şeffaf ve dayanıklı bir tabaka oluşturuyor. Bu sayede çizilmelere karşı dirençli bir yapı elde ediliyor. Elari Sıvı Cam Ekran Koruyucu cep telefonlarının yanı sıra tablet ekranlarını korumak için de kullanılabiliyor.

6. Kablo bükülmelerine son: MY MÜRDÜM Şarj Kablosu Koruyucu

Şarj kabloları büküldüğü zaman hem temassızlık gibi problemlere yol açabiliyor hem kırılarak kullanılamaz hâle gelebiliyor. Bu sorunları azaltmak için üretilen MY MÜRDÜM Şarj Kablosu Koruyucu, sevimli avokado tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şarj kablolarının en çok büküldüğü birleşim kısmına takılan ürün, hangi pozisyonda kullanılırsa kullanılsın düz durmasını sağlıyor. Böylece şarj kabloları çok daha uzun süre kullanılabiliyor. Ürün, şarj kablosunun hızını kesinlikle etkilemiyor. Şarj kablosu koruyucu, küçük boyutu sayesinde çanta ve cüzdanlarda yer kaplamadan taşınabiliyor ayrıca askı aparatı sayesinde anahtarlıklara da takılabiliyor.

7. Elektronik cihazlar güvende: Philips SPS1040B/51 Akım Korumalı Priz

Elektrik kesintileri, düzensiz akım ve ani voltaj artışları, elektronik ürünlerin çabucak arızalanmasına yol açıyor. Bu sebeple elektronik cihazlarını daha güvenli şekilde kullanmak isteyenlere akım koruma özelliğine sahip priz çeşitleri tavsiye ediliyor. Philips SPS1040B/51 Akım Korumalı Priz, çoklu yuva desteği sayesinde birçok elektronik cihazın akım korumalı prize takılmasına imkân tanıyor. Yüksek akım ve kısa devre koruması gibi ek özellikleri sayesinde önemli elektronik cihazların zarar görmesini engelliyor. Ayrıca çocuk emniyet kilidi özelliği barındıran ürün, çocuklu evlerde de güvenle kullanılabiliyor.

8. Verilerinizi koruyun: UGREEN Sabit Disk Çantası

Veri yedeklemek için kullanılan taşınabilir diskler hassas olduğundan korunması gerekiyor. Düşme ve çarpma gibi durumlarda hard disklerde veri kaybı yaşanabiliyor. Hard disklerin güvende kalmasına yardımcı olan UGREEN Sabit Disk Çantası, kullanışlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Hard diskin yanı sıra bağlantı kablosu, flash bellek ve kulaklık gibi ufak bileşenlerin de depolanması için yeterli alanı sağlıyor. İç kısımda yumuşak dolgulu katman, dış tarafta ise kapaklı ve fermuarlı bir yapı sunan UGREEN Sabit Disk Çantası, kompakt tasarımı sayesinde çanta içinde fazla yer kaplamıyor.

9. Şık ve güvenli: HoYiXi Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kılıf

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Tabletler küçük boyutları, ince tasarımları ve hafif yapıları sayesinde istenen her ortamda pratik kullanım sunuyor. Ancak tabletlerin düşme ve çarpma gibi kazalara uğramaması için dikkatli kullanılması gerekiyor. En şık tablet kılıfları arasında yer alan HoYiXi Samsung Galaxy Tab A 10.1 Kılıf, sağlam ve hafif malzemelerden üretildiği için rahat kullanılabiliyor. 3 farklı renk seçeneği bulunan kılıf, 360 derece dönebilen tasarımı sayesinde ister dikey ister yatay olarak konumlandırılabiliyor. Kılıfın kapaklı olması ekranın çizilme ve sıvı temasına karşı korunmasına yardımcı oluyor.

10. Üstün koruma: HP Pavilion 300 6eu56aa 17 Gaming Notebook Sırt Çantası

Elektronik ürünlerini tek bir çantada güvenle taşımak isteyen kişilere HP Pavilion 300 6eu56aa 17 Gaming Notebook Sırt Çantası tavsiye ediliyor. En iyi gamer sırt çantası modelleri arasında öne çıkan sırt çantası, geniş kapasitesiyle kullanıcılarını memnun ediyor. 17 inç boyutuna kadar olan dizüstü bilgisayarların yanı sıra mouse, klavye, hard disk, kulaklık, cep telefonu, tablet ve bilgisayar soğutucu gibi bileşenlerin de yerleştirilebileceği birçok bölme içeriyor. Su geçirmeyen yapısı sayesinde olumsuz hava koşullarına karşı cihazları koruyor. Ürünün öne çıkan bir diğer özelliği ise ergonomik yapısı. Bu sayede çanta ne kadar ağır olursa olsun rahatça taşınabiliyor.