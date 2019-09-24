HABER

Elektronik kelepçeli dolandırıcı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde elektronik kelepçe ile adli kontrol tedbiri uygulanan dolandırıcılık şüphelisi Ü.Ç.

Elektronik kelepçeli dolandırıcı yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde elektronik kelepçe ile adli kontrol tedbiri uygulanan dolandırıcılık şüphelisi Ü.Ç. (27) kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birden çok okuldan atık kağıt ve kitapları çaldığı iddia edilen şüpheli Ü.Ç., Merzifon Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Çorum’da sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Ü.Ç. en son Merzifon ilçesinde Haşim Dülger Ortaokulu ve İstiklal İlkokulu ve Halim Çalkan İlköğretim Okulu Müdürlerini dolandırarak, okula ait eski kitapları para ödemek vaadiyle kamyonete yükledikten sonra ödeme yapmadan ilçeden ayrıldığı tespit edildi. Civar il ve ilçelerde de birçok hırsızlık olayına karışmış olan ve halen elektronik kelepçe ile adli kontrol tedbiri uygulanan Ü.Ç, işlemleri yapılmak üzere Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Elektronik kelepçeli dolandırıcı yakalandı

Elektronik kelepçeli dolandırıcı yakalandı

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Almanya’da Türk mahkumlar için moral günüAlmanya’da Türk mahkumlar için moral günü
Dr. Doğan Kalafat meydana gelmesi beklenen deprem hakkında: “Yaklaşık ortalama 7 civarında ama hiçbir zaman 17 Ağustos büyüklüğünde olmayacak”Dr. Doğan Kalafat meydana gelmesi beklenen deprem hakkında: “Yaklaşık ortalama 7 civarında ama hiçbir zaman 17 Ağustos büyüklüğünde olmayacak”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.