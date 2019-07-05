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Elektronik mağazası açılışında indirim izdihamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir alışveriş merkezinde açılan elektronik mağazasında açılışa özel indirim kampanyası düzenlenince izdiham yaşandı.

Elektronik mağazası açılışında indirim izdihamı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir alışveriş merkezinde açılan elektronik mağazasında açılışa özel indirim kampanyası düzenlenince izdiham yaşandı.
Saatler öncesinden alışveriş merkezi önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, stoklarla sınırlı olan indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Kimi zaman sıra tartışmalarının yaşandığı kuyrukta, kadın- erkek yüzlerce kişi kapıların açılmasını bekledi. AVM önünde kuyruk oluşturan Antalyalılar, güvenlik görevlilerinin kapıları açmasıyla kampanyanın yapıldığı elektronik mağazasına koşarak ulaşmaya çalıştı. Kalabalık, stoklarla sınırlı olan indirimli ürünlere hücum etti. Mağazaya ilk girenlerin, kampanyalı ürünlerden fazla alması, arkadan gelen vatandaşların tepkisine neden oldu.
Alışveriş çılgınlığının yaşandığı mağazada indirimli ürün stoklarının tükendiği uyarısının ardından mağaza boşaldı.

FOTOĞRAFLI

Elektronik mağazası açılışında indirim izdihamıElektronik mağazası açılışında indirim izdihamıElektronik mağazası açılışında indirim izdihamıElektronik mağazası açılışında indirim izdihamı

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