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Elektronik mağazasından 16 cep telefonu ve 3 tablet çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 08:13 | Son Güncelleme

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camını kırıp girdiği elektronik mağazasından, 16 cep telefonu ve 3 tablet çaldı.

Elektronik mağazasından 16 cep telefonu ve 3 tablet çalındı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camını kırıp girdiği elektronik mağazasından, 16 cep telefonu ve 3 tablet çaldı.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bir elektronik mağazasının alarmının çaldığını duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, iş yerinin camının kırılıp, içeri girildiğini tespit etti. Mağaza sahibinin de olay yerine gelmesinin ardından yapılan incelemede, teşhir ürünü 16 cep telefonu ile 3 tabletin çalındığı belirlendi.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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