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Elektronik sigara gençleri tehdit ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Prof.

Elektronik sigara gençleri tehdit ediyor

Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Prof. Dr. Alpay Turan Sezgin, “Amerika Birleşik Devletleri’nde lise ve ortaokula giden her 5 çocuktan 1’i elektronik sigara kullanıyor. Elektronik sigara kullanılması gençler arasında çok yaygın bir moda, maddi açıdan da piyasadaki sigaralara göre daha ucuz. Artık gençler arasında e-sigara kullanmak ‘in’ sigara ‘out’, bunu kabul etmemiz lazım” dedi.
Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve insan sağlığına olan zararları nedeniyle bazı ülkelerde yasaklanan elektronik sigara, Amerika Birleşik Devletleri’nde ölümlere de neden olmaya başladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin açıklamasına göre ülkenin neredeyse tüm eyaletlerinde elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen “gizemli akciğer hastalığına” yakalanan vaka sayısının 50’yi geçtiği bildirildi.
Uzun süre sigara kullananların bir geçiş tedavisi gibi gördüğü elektronik sigaraların içerisinde gliserol ve propilen glikol ile birlikte çeşitli tatlandırıcılar bulunuyor. ABD’de elektronik sigaranın neden olduğu düşünülen vakaların yüzde 30’unun 18 yaşından küçük olduğu ve yüzde 32’si hiçbir tedaviye yanıt vermediği için entübe edildiği öğrenildi. Hastaların akciğer zarlarından alınan sıvıda yağlara bağlı bir pinömonitis yani ‘Aşırı Duyarlılık Zatürresi’ saptandı.

"Uyuşturucu madde var"
Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Prof. Dr. Alpay Turan Sezgin, elektronik sigaranın zararlarıyla ilgili önemli bilgiler aktardı. ABD’deki elektronik sigaraların yüzde 84’ünde uyuşturucu etken maddesi Tetrahidrokannabinol ve bu maddenin yağlarının olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sezgin, yüzde 47’sinde uyuşturucu ile birlikte nikotin karışımı, sadece yüzde 17’sinde yalnızca nikotin bulunduğunu söyledi.

Çocukları tehdit ediyor
Elektronik sigaranın yetişkinlerden çok, çocuklar için büyük bir tehlikeye yol açtığını belirten Prof. Dr. Sezgin, “ABD’de erişkinlerde elektronik sigara kullanım oranı yüzde 3,2 civarında ancak lise ve ortaokula giden 5 çocuktan 1’i elektronik sigara kullanıyor. Bu bir modaymış gibi gösterilmeye çalışılıyor ancak kullanılmasını kesinlikle önermiyorum. ABD’de 2011 ile 2015 yılları arasında elektronik sigara kullanımı yüzde 900 oranında artış göstermiş. Bu büyük bir sağlık ve ekonomi problemi. Ciddi bir kullanımı olan ülkemiz için de bu büyük bir sorun” dedi.

Elektronik sigara gençleri tehdit ediyor

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