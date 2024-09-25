Elektronik sigara kaçakçılığı iddialarının odağındaki CHP'li Ediz Ün'ün dikkat çeken ‘eğlence merkezi’ ziyareti!

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edilen araçla elektronik sigara kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi Ankara kulislerinde de ses getirmişti. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu.

'HABERİM YOK' DEDİ

Aracı kullanan şoför hakkında işlem yapılıp kaçak ürünlere el konulurken CHP'li vekil Ediz Ün ise olayın kendinden habersiz gerçekleştiğini belirterek “Bilgim ve İradem olmadan yapılan suçu örtmedim, üzerine gidilmesini talep edip derhal şikayetçi oldum. Olayın içinde olmasam da Süleyman Soylu ile birlikte yargılanmak için AK Partili vekillerden imza isteyeceğim... İlk imzamı da Fatma Aksal’dan isteyeceğim. Hodri Meydan...” ifadelerini kullanmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir detaya ulaşıldı.

BULGARİSTAN'A 61 GİRİŞ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğünde, 34 EKE 86 plakalı aracın sadece 2024 yılı içerisinde, CHP Milletvekili Ediz Ün adına 61 defa giriş ve çıkış olmak üzere tescil kaydı ve yine 2024 yılına ait 59 AE 054 plaka ve 34 AY 1994 araçlarla Ediz Ün adına giriş ve çıkış tescil kaydının mevcut olduğu öğrenildi.

EĞLENCE MERKEZİ FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Elektronik sigara kaçakçılığı ile ilgili soruşturma sürerken Ediz Ün'ün bu kez de eğlence merkezine gittiğine ilişkin görüntüler yayınlandı. Edirne'deki ünlü bir eğlence merkezine giden Ün'ün mekanda neon ışıklarla karşılandığına fotoğraflar tartışma yarattı.

Mekanı girişinde neon tablayla bildirilen Ün'ün karşılamasında, "Edirne Milletvekili Sayın Ediz Ün, Hoş geldiniz" ifadelerinin yer aldığı görüldü.