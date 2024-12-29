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Elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke Belçika oluyor! 1 Ocak'tan itibaren...

29.12.2024 17:15
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Yeni yılın gelmesiyle birlikte pek çok yasak da beraberinde geldi. Onlardan biri de insan sağlığını olumsuz etkileyen elektronik sigara... Belçika, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayacak. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.

Elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke Belçika oluyor! 1 Ocak'tan itibaren...

Belçika, tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor. Belçika, insan sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayacak.

AB ÜLKELERİ ARASINDA BU ADIMI ATAN İLK ÜLKE OLACAK!

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, gazetecilere, ucuz elektronik sigaraların, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için "sağlık tehdidi" haline geldiğini belirtti.

Tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğine işaret eden Vandenbroucke, bunların tehlikeli atık kimyasallar yarattığını kaydetti.

Vandenbroucke, "Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığına yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler." ifadelerini kullandı.

Belçika, 1 Ocak'ta "vape" ismiyle de bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.

(AA-DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Belçika Ülke ab elektronik sigara
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