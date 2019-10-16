"Elektronik sigara, sigara endüstrisinin kurnazca yaklaşımıdır"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, elektronik sigaranın "sigarayı bırakmak için araç" olduğu yönündeki argümanların bilim dışı olduğunu belirterek, "Elektronik sigara, tütün endüstrisinin kendisine daha geniş bir alan açmak için uydurduğu, para kazanmak için piyasaya daha cazip bir şekilde sunmaya çalıştığı geleceğin tehlikesidir." dedi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay olarak sigara konusudaki kısıtlama ve sınırlara karşı olmadıklarını söyledi.

İnsanlara, yasaklardan ziyade örneğin "neden arabada sigara içilmemesi gerektiğinin" anlatılması gerektiğine değinen Öztürk, şöyle konuştu:

"Satarken bile 'sigara içilmemiş araba' diye not düşüldüğünü hepimiz biliyoruz. Sigaranın kokusu araçlara da siniyor. İnsanımızı bilinçlendirirsek başkalarının haklarını ve kendi sağlıklarıyla ilgili düşüncelerini daha belli noktalara getirebilirsek böyle bir yasağa uyacakları kanaatindeyiz."

Gençler arasında yapılan çalışmalarda sigaranın hala sosyalleşme aracı olarak kullanıldığını hatırlatan Öztürk, genç Yeşilay üyelerinin 100'ün üzerinde üniversitede bağımlılıkla mücadele bilinci oluşturmak için çabaladığını dile getirdi.