"Elektronik sigara ve nargile kurtuluş yolu değil" uyarısı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak, nargile ve elektronik sigaranın, sigaradan kurtuluş yolu olarak görülmemesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Prof. Dr. Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, sigara ve tütün mamullerinin, kullanım süresi ne kadar uzarsa kişiye verdiği zararın da o kadar artacağını belirtti.

Sigaranın akciğerler ve solunum yollarıyla sınırlı kalmayıp tüm organlara zarar verdiğini aktaran Toprak, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sigarayı bırakmayı ötelemekle tamamen zararlı geçen süreyi de artırmış oluyoruz. Bu süre ne kadar uzarsa sigaranın verdiği zarar ve beraberinde de kanser yapıcı etkisi o kadar artar. Bu nedenle bırakma süresi önemli. Beraberinde çevreye verdiğimiz zararı da dikkate almamız lazım. Ülkemizde sigara kadar nargile de sağlığı tehdit eden önemli bir sorundur. Geleneksel Türk içeceği gibi gösterilerek, süslemeler ve aromalar ile daha cazip hale getirilen nargileye dikkat etmemiz gerekiyor. Üzerine dikkat çekmeyecek şekilde 'zararlıdır' yazılarak gençlere yönelik mekanlarda sunulan nargile, sigara, tütün ve diğer tütün ürünlerinden daha masum gösteriliyor."