Elektronik sigaradan uyuşturucu çıktı

Isparta’da polisin düzenlediği operasyonda elektronik sigara içerisine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, görülen manzara ‘Pes’ dedirtti.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Isparta İstanbul Caddesi üzerinde gece yarısı şüphe üzerine bir aracı durduran narkotik polisi, araç içerisinde yapılan aramalarda elektronik sigara içerisinde saklanmış vaziyette 5.6 gram metamfetamin maddesi, 0.35 gram esrar maddesi, 2 adet extacy hap ve 1 adet captagon hap ele geçirdi.

Olayda, araçta bulunan S.G. ve M.E.Ç. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

