ELEKTRONİK SİGARAYI BİRKAÇ DAKİKA SOLUMAK BİLE AKCİĞERDE HASAR YARATIYOR

Haber- Kamera: Özlem YURTÇU KARABULUT- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA)- ELEKTRONİK sigara kullanımı her geçen gün daha da popüler hale gelirken akciğerde yarattığı ölümcül hasarlar nedeniyle dünyanın gündeminden düşmüyor. Son bir buçuk ayda ölüm vakalarının 7'den 33'e yükseldiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Banu Musaffa Salepçi, 13 yaşında vaka bildirimi dahi olduğunu vurgulayarak “2018 Mart ve Eylül ayları arasında ortalama yaşı 24 olan sağlıklı, sigara kullanmayan 31 gönüllü ile bir çalışma yapılmış. Bu kişilere 2-3 dakika sadece elektronik sigarayı solutmuşlar. Arkasından da MR çekimleri yapılmış. MR'la damarlardaki hasarlara bakılmış. Çok ciddi akut (hızlı) etkileri olduğu gösterilmiş. Çünkü ısıtılmış tütün ürünü olması daha hızlı bir şekilde akciğerlere ve oradan da damarlara ulaşmasına yol açıyor. Serbest radikaller, oksidanlar ortaya çıkıyor. Bunlar direkt akciğer hücrelerinde de hasara yol açıp inflamasyon dediğimiz, farklı hücrelerin birikimi ile akciğerde oksijenin kana geçişinin bozulmasına, bu şekilde de solunum yetmezliğine sebep oluyor. Sonuçta akciğerdeki gaz alışverişinin bozulması ile dokulara da yeterindce oksijen ulaşamıyor ve hasta solunum yetmezliği ile kaybediliyor.

VAKALARIN ÇOĞU ERKEK, 13 YAŞINDA VAKA BİLE VAR

Türk Toraks Derneği Tütün Çalışma Grubu'nda da yer alan Doç. Dr. Salepçi, elektronik sigaranın zararlarının çalışmalarla her geçen gün daha da fazla ortaya konduğunu anlatarak “Hiç sigarayı içmeyi düşünmeyen gençler bile elektronik sigaraya yönelmiş durumdalar. Çünkü ciddi reklam kampanyaları var bu konuda. Son aylarda bildirilen solunum yetmezlikli vakalar genellikle 20'li yaş civarında erkekler. Bildirilen vakaların yüzde 79'u erkek ve bunların yüzde 75'i de 35 yaş altı. 13 yaşında bildirilmiş vaka var, bu kadar üzücü ve yaygın ne yazık ki. Çocuklar bazen elektronik sigaraların likid kartuşları ortada bırakıldığında içebiliyorlar ve çocuklarda ciddi toksik etkileri görülebiliyor. Bunun dışında elektronik sigaralar cepte taşınırken patlamalar yanıklar ve bu nedenle ölümler bile bildirildi" diye konuştu.

ÖLÜM SAYISI BİR BUÇUK AYDA 7'DEN 33'E ÇIKTI

Son yıllarda elektronik sigaranın ülkemizde satışı yasak olmasına rağmen internet üzerinden kolaylıkla ulaşılabildiği için gençler arasında oldukça yaygınlaştığına işaret eden Doç. Dr. Salepçi, "Bugüne kadar duman çıkarmadığı için zarar vermediği iddia ediliyordu tütün endüstrisi tarafından. Ama yapılan araştırmalar gösterdi ki ısıtılmış dahi olsa, duman değil buhar bile çıkarmış olsa, içinde aromalar, sigarada bulunan pek çok kimyasal madde, ağır metaller, nitrozaminler, formaldehitler, propilen glikol ve gliserol gibi katkı maddeleri, kanserojenler mevcut. Amerika'da 31 Mart itibariyle bildirilen vakalar giderek arttı. 31 Ağustos'ta elektronik sigara kullanıcılarında görülen akut solunum yetmezliği, yoğun bakım ve ondan sonra da ölümle sonuçlanabilen bir akciğer hasarı olduğu tespit edildi. Vaka sayısı yaklaşık 500 civarındaydı. 7 ölüm vardı. Fakat 15 Ekim tarihli yeni veriler vaka sayısının bin 479'a; ölümlerin de 33'e ulaştığını gösteriyor. Geriye dönük bakıldığında bunun çok daha geçmişe dayandığı da görülecektir"dedi.