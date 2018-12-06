Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Avrupa Birliğinin ortak yürüttüğü Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi'nin açılışına katıldı. Öner, 2013'te yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler yönünden ise elektronik tebligatın isteğe bağlı olarak uygulanacağının hüküm altına alındığını aktaran Öner, Tebligat Kanunu'nda yapılan ve 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek değişiklikle de elektronik tebligat zorunluluğunun kapsamının genişletileceğini anlattı.

Elektronik tebligat dönemi başlıyor!

Öner, "Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, köyler, şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin çoğunluğu kamuya ait şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular, bilirkişiler ve kurumların hukuk müşavirleri hakkındaki tebligatlar zorunlu olarak elektronik ortamda yapılacaktır." bilgisini paylaştı.

Elektronik tebligatın fiziki tebligata oranla daha az maliyetli olduğunu ifade eden Öner, uygulamanın, yargılama sürelerinin kısaltılmasında da etkin bir rol oynayacağını vurguladı.

Kaynak: Teknolojioku

