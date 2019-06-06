Elektronik tebligatla 70 milyon lira cepte kaldı

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla 70 milyon lira tasarruf yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 6 milyon tebligat elektronik ortamdan gönderildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti 4,5 lira olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Elektronik tebligat uygulaması kapsamında bugüne kadar 70 milyon lira tasarruf yapıldı.

Öte yandan tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle bu yıl içinde 300 bin ton kağıt tasarrufu elde edildi, 5 bin 100 ağaç kesilmekten kurtarıldı.