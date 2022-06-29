Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler içeren teklif komisyonda

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, elektronik ticarete (e-ticaret) yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin, sektördeki rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesi, sektörün sağlıklı ve dengeli şekilde büyümesinin sağlanması ve e-ticaret pazar yerleri ile satıcılar arasında asimetrik pazarlık gücünden kaynaklanan sorunların giderilmesi için hazırlandığını söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, görüşmelere geçmeden Türkiye ve dünyada e-ticaret konusunda milletvekillerine sunum yaptı.

Daha sonra teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren Hamza Dağ, dünyadaki gelişmelere benzer şekilde Türkiye'de de dijitalleşmenin etkisiyle geleneksel ticaret kanallarından e-ticarete hızlı bir kayış gözlendiğini söyledi.

Kovid-19 salgınının, tüketicilerin satın alma tercihlerinde e-ticaretin payını artırdığını, aynı zamanda e-ticaret lehine kalıcı tüketim alışkanlıklarının oluşumunu tetikleyerek e-ticaretteki büyümeyi hızlandırdığını dile getiren Dağ, 2021'de yüzde 70 civarında büyüyen e-ticaret pazar yeri satışlarının, 2022'nin ilk 5 ayında yaklaşık yüzde 80 civarında büyüdüğünü belirtti.

Salgının etkilerinin yoğun olarak hissedildiği iki yıllık dönemde Türkiye'de de aynı seyrin gerçekleştiğine işaret eden Dağ, perakende e-ticaret hacminin, iki kat oranında önemli bir büyüme kaydettiğini vurguladı. Dağ, bu büyümenin, küçük ve mikro ölçekli işletmelerin ticari faaliyetlerini de etkileyerek pazaryerlerinde yoğun olarak faaliyet göstermelerine yol açtığını ifade etti.

Aynı dönemde pazaryerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısının yaklaşık iki kat artış gösterdiğine değinen Dağ, "Bu yoğunlaşmaya bağlı olarak e-ticaret pazaryerleri faaliyet alanlarını farklı sektörlere yayıyor ve kargo, lojistik ve finans gibi stratejik sektörlerde de aktif şekilde faaliyet gösteriyor. Aynı şekilde büyük sermaye gücüne sahip pazar yerlerinin yaptığı para yakma ve agresif reklam uygulamaları pazardaki diğer oyuncular açısından pazarda tutunabilme sorununa yol açıyor." diye konuştu.

- "Yeni oyuncuların önünün açılması hedeflendi"

Yaşanan e-ticaret sürecinin, Türkiye gibi diğer ülkelerin de gündemini işgal ettiğini, bu alana yönelik regülasyon çalışmalarının dünyada da sürdürüldüğüne dikkati çeken Dağ, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliğinde taslak aşamada olan Dijital Pazarlar Yasa Tasarısı ile Dijital Hizmetler Yasa Tasarısı, bu noktada önemli adımlar olarak karşımıza çıkıyor. Serbest piyasa koşullarının iyi işlemediği gözlenmekte olan ve yıkıcı rekabet uygulamalarının etkisiyle birlikte sağlıksız şekilde büyüyen pazaryerlerinin e-ticaret kanalını daraltabileceği, orta ve uzun vadede ekonomik potansiyel açısından risklere yol açabileceği öngörüsünden hareketle, sektördeki rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesi, sektörün sağlıklı ve dengeli şekilde büyümesinin sağlanması ve e-ticaret pazar yerleri ile satıcılar arasında asimetrik pazarlık gücünden kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırlandı.

Teklifte, pazar yerlerinin ve e-ticaret hizmet sağlayıcıların büyüklükleri ve pazardaki konumları dikkate alınarak temel çerçeve oluşturuldu. Özellikle küçük oyuncular ile pazara yeni girecek oyuncuların önünün açılması hedeflendi. Dünyada da e-ticarete yönelik benzer adımların atıldığı ve günümüz ihtiyaçlarını karşılar nitelikteki söz konusu düzenlemenin yasalaşmasının e-ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, sağlıklı şekilde büyüme ve gelişiminin sağlanması ve bu alanda etkin rekabetin sağlaması açısından çok önemli bir adım olacağı düşüncesindeyim."

Kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

