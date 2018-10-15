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Elektroşok cihazıyla bayıltıp bileziklerini çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 16:28 | Son Güncelleme

Elektroşok cihazıyla bayıltıp bileziklerini çaldılar

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadını elektroşok cihazıyla bayıltıp altınlarını çalan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Maarif Mahallesi'nde oturan ev hanımı Melahat Eski, kapısını çalan ve ekmek isteyen bir kadın tarafından elektroşok cihazıyla bayıltıldı. Şüpheli, Eski'nin kolundaki 4 altın bileziği alarak kaçtı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve şahsın kimliğini tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren Ü.G. ile suç ortağı olduğu iddia edilen D.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların, çaldıkları bilezikleri bozdurarak parasını harcadıkları belirtildi.

Melahat Eski'nin fırıncılık yapan eşi Fatih Eski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinin yanı sıra mahalledeki komşuları için ikamet ettikleri evlerinde de ekmek sattıklarını söyledi.

Ü.G'nin komşuları olduğunu ve olay sırasında çarşaflı olduğu için eşinin Ü.G'yi tanımadığını anlatan Eski, "Komşumuzdan bunu beklemezdik. Gelip isteselerdi, elimizden gelen yadımı gösterirdik biz onlara. Kimsenin kimseye güveni kalmadı artık. Kapıyı açmaya bile çekiniyoruz artık. Kapıyı kilitleyip de bir yere gidiyoruz artık, eskiden kilitlemiyorduk. Herkese söylüyorum, bu bize ders oldu. Kimsenin başına gelmesin." diye konuştu.

Melahat Eski ise olayın etkisinden çıkamadığı ifade ederek şunları kaydetti:

"Çarşaflı ve yüzü belli olmayan bir kadın kapıyı çaldı ve ekmek istedi, ekmeği aldım dolaptan, poşete sokarken, yan tarafıma bir şey sapladı. Sersemleyip dolabın yanına oturdum, kendime geldim sonradan, gözümü açtım hemen. Sürekli şok cihazını karnıma ve bacaklarıma dayadı. Kapı ile dolabın arasındaki yere beni sokarak sıkıştırdı, burada sürekli çaba gösterdim kurtulmak için. Daha sonra yere oturdum, orada da boğuştuk. Sonrasını bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bir on dakika kadar mücadele ettim onunla bayılmadan önce."

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Amasya elektro şok cihazı hırsızlık Suluova

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