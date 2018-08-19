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Elektroşok cihazıyla tehdit ettiği erkeklerin parasını gasp eden kadın yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de internet üzerinden tanışıp, cinsel birliktelik için anlaştığı erkekleri çağırdığı adreslerde elektroşok cihazıyla tehdit ederek gasp ettiği iddia D.Y isimli kadın yakalandı.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de internet üzerinden tanışıp, cinsel birliktelik için anlaştığı erkekleri çağırdığı adreslerde elektroşok cihazıyla tehdit ederek gasp ettiği iddia D.Y isimli kadın yakalandı.

İzmit'te 2 kişi, internetten tanışarak cinsel birliktelik için anlaştıkları bir kadın tarafından elektroşok cihazıyla tehdit edilerek paralarının gasp edildiği şikayeti ile polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin D.Y. (19) isimli kadın olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla D.Y. gözaltına aldı.

Farklı adreslere çağırdığı kişileri tehdit ederek gasp ettiği iddia edilen D.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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