Elektroşokla balık avına 60 bin lira idari para cezası

Türkiye'nin önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avladığı iddia edilen kişi hakkında 60 bin 163 lira idari para cezası uygulandı.

Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, Kıyakdede köyü yakınlarındaki sazlık alanda elektroşokla balık avlandığı tespit edildi.

Teknedeki iki şüpheliden H.Y, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Diğer zanlı ise kaçtı.

Yapılan aramada bir elektroşok cihazı, iki akü, bağlantı kabloları, çeşitli malzemeler, çok sayıda sazan ve küçük levrek balığı ele geçirildi.

Şüpheliye, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 60 bin 163 lira idari para cezası kesildi.

