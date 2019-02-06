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Elektroşokla taksi gasp eden kadın adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

Bursa’da müşteri gibi bindiği taksinin sürücüsünü elektroşok cihazıyla sersemletip daha sonra boğazına bıçak dayayarak aracını gasp eden zanlı adliyeye sevk edildi.Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda 16 T 0701 plakalı taksiye müşteri gibi binen bir kadın, taksi sürücüsüne çevre yolu istikametine gitmesini söyledi.

Bursa’da müşteri gibi bindiği taksinin sürücüsünü elektroşok cihazıyla sersemletip daha sonra boğazına bıçak dayayarak aracını gasp eden zanlı adliyeye sevk edildi.
Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda 16 T 0701 plakalı taksiye müşteri gibi binen bir kadın, taksi sürücüsüne çevre yolu istikametine gitmesini söyledi. Çevre yoluna geldiklerinde İstanbul’a gitmek istediğini belirten kadın, taksi sürücüsü Barbaros Temel’in "Patronuma sormam gerekiyor" demesi üzerine kadın çantasından çıkardığı şok cihazıyla sürücüyü sersemletti. Daha sonra el frenini çeken kadın aracın anahtarını da alarak dışarıya çıktı. Taksi şoförünün "Hanımefendi yapmayın" sözlerine de aldırış etmeyen zanlı, boğazına bıçak dayadığı sürücüyü refüje düşürüp taksiyi alarak kaçtı.
Taksi şoförünün ihbarı üzerine aracı takibe alan polis ekipleri, aracın İstanbul güzergahında olduğunu tespit etti. Durumun Yalova emniyetine ve jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine takibe alınan araç yarım saat sonra Osmangazi Köprüsü gişelerinde durduruldu. Gözaltına alınan Sebahat Destanlı isimli kadın, Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen kadın gaspçı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

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