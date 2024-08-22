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  4. Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu

Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu

22.08.2024 16:19
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Sakarya'da işletmecilik yaptığı çay evine eleman bulmakta zorlanan Metin Ülker çareyi cama ilginç bir ilan asmada buldu. Çay evi işletmecisi Ülker, iş arayanlardan daha çok bu kez de hatıra fotoğrafı çektirmeye gelenlerin daha fazla olduğunu söyledi.

Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde İncilli Mahallesi 618.Sokak üzerinde çay evi işleten Metin Ülker, bu zamana kadar birden çok eleman değiştirdi.

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İşe aldığı her elemanın bir bahanesiyle karşılaşan Ülker, çareyi dikkat çeken bir ilanı cama asmakta buldu. Ülker, “İşe alıyoruz, en fazla 1-2 ay çalışıyor. Sonra ‘Hastam var, cenazem var' gibi çeşitli bahanelerle ayrılıyorlar. Son yaşadığımız olayda da ‘Annem hatsa memlekete gideceğim' diyerek bir elemanımıza izin verdik. Birkaç gün sonra arayıp ihtiyacı var mı diye sorduğumuzda ‘Ben memlekete hiç gitmedim, daha işe gelmeyeceğim' yanıtını aldık. 11 yıldır burada esnafım. Son birkaç yıldır eleman bulmak zorlaştı. Ya işi beğenmiyorlar ya rahatlık işlerine geliyor. Çok esnafımız da bu durumda” diye belirtti.

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‘İŞİ ÇIKMAYAN ELEMAN ARANIYOR'

Çareyi, işletmesinin camına dikkat çeken bir ilan asmakta bulan Metin Ülker, “İşe alırken tek şartımız elemanımızın işi çıkmamasıdır. Bu yüzden ‘İşi çıkmayan eleman aranıyor' yazdık cama. Her işe aldığımız bizi yüz üstü bırakıyor. İlanı astık, bu sefer de ilanı görüp fotoğraf çektirmeye gelenlerin, iş için gelenlerden sayısı daha fazla oldu. Yine istikrarlı eleman bulamadık” dedi. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya eleman
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