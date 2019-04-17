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Elementleri okumak için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

Periyodik Tablonun 150.

Periyodik Tablonun 150. yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ebru Nayim Fen Lisesi işbirliği ile ilçede yer alan liseleri kapsayan Elementleri Okuma Yarışması düzenlendi.
Birleşmiş Milletler tarafından 2019 yılı, Uluslararası Periyodik Tablo Yılı olarak belirlendi ve Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) tarafından da ilan edildi. Bu kapsamda Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim İsmet Öztürk ve Ebru Nayim Fen Lisesi Kimya Öğretmeni Mediha Nur Evren koordinatörlüğünde, Ebru Nayim Fen Lisesi Konferans Salonunda, Süleymanpaşa ilçesinde yer alan liseleri kapsayan Elementleri Okuma Yarışması düzenlendi.
Yarışmaya ilçede yer alan Ebru Nayim Fen Lisesi, Tekirdağ Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Tekirdağ Bilgi Koleji Fen Lisesi, Tekirdağ Bilgi Koleji Anadolu Lisesi, Tekirdağ Özel Aden Koleji, Kadriye Nazif Gölge Çok Programlı Anadolu Lisesi, Tuğlacılar Anadolu Lisesi ve Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesinden toplam 18 öğrenci katıldı.
Periyodik Tabloda yer alan 118 elementi sırayla atom numarası, adı ve simgesiyle 84.55 saniyede okuyan Tuğlacılar Anadolu Lisesinden Fatma Şimir yarışmanın birincisi, 88.10 saniyede okuyan yine aynı okuldan Kutay Mızrak yarışmanın ikincisi ve 89.10 saniyede okuyan Ebru Nayim Fen Lisesi öğrencisi Utku Aygün ise yarışmanın üçüncüsü oldu.
Yarışmada Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Ateş, Doç. Dr. Funda Öztürk, Doç. Dr. Hakan Kandemir, Doç. Dr. İbrahim İsmet Öztürk ve Arş. Gör. Ozan Süleyman Ürgüt jüri üyesi olarak yer aldı.
Program sonunda yarışmacı öğrenciler ve beraberindeki danışman öğretmenlerine ödülleri takdim edildi.

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