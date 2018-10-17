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Elena konuştu: Kocamın ikinci eşi Sümeyye!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 10:10 | Son Güncelleme

Kayseri’de yakalanan DEAŞ yöneticilerinden Raşit Enikeev’in eşi Elena Rakhmanov’un ifadesi ortaya çıktı. Önceki kocasının çatışırken öldüğünü, sonra Raşit ile evlendiğini söyleyen Elena, kendileriyle birlikte yakalanan Sümeyye adlı kadının da kocasının ikinci eşi olduğunu söyledi.

Elena konuştu: Kocamın ikinci eşi Sümeyye!

İfadesinde 1992 yılında Rusya’da doğduğunu söyleyen Elena Rakhmanov’un, 2016’de evlendiği Çeçen asıllı eşi ile Türkiye’ye geldiklerini, bir süre sonra da Suriye’ye geçtiklerini anlattı. Eşinin DEAŞ için savaşmayı çok istediğini ve canlı bomba eğitimi aldığını söyleyen Elena, eşinin daha sonra bir çatışmada öldürüldüğünü anlattı.

"RAŞİT İLE EVLENDİM"

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, eşinin ölümümün ardından Suriye’den çıkmak için yol ararken, kendisine evlenmek için birini aradığını söyleyen Raşit Enikeev’e “Ben seninle evlenirim” diyerek onunla evlendiğini söyleyen Elena “Raşit engelliydi. Engelli olduğu için savaşamaz, rahat ederim diye düşündüm. Beni Suriye’den çıkarsın diye onunla evlendim” dedi.

"İKİNCİ KADIN İLE DE EVLENDİ"

Daha sonra kaçak yollardan Türkiye’ye geçtiklerini, tekerlekli sandalyeye mahkUm olan Raşit’in tanıdıkları olduğu için Kayseri’ye giderek bir eve yerleştiklerini anlatan Elena, “ Temmuz 2018’e kadar bu evde kaldık. Bir gün eşim bana Sümeyye adından Suriyeli bir kadının olduğunu, onunla evlenmeyi düşündüğünü söyledi. Birkaç gün sonra Sümeyye eve geldi. Bana Raşit ile evlenmesini abisinin istediğini söyledi. İlerleyen süreçte Sümeyye’nin abisi ile Raşit’in birbirlerini daha önceden tanıdıklarını anladım. Sümeyye ile eşim evlenince Talas’ta bir eve taşındık.”

"EYLAM YAPMADI"

Suriye’ye ilk eşinin isteği üzerine gittiklerini, kendisinin herhangi bir silahlı eylemin içinde yer almadığını iddia eden Elena, kendisine gösterilen fotoğraflardan da eşi ve kendi çevresinden olanları teşhis etti. Elena, diğer zanlılarla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri DEAŞ Suriye

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