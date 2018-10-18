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Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 11:45 | Son Güncelleme

Kayseri’de iki eşinin de aralarında olduğu 7 kişilik grupla birlikte yakalanan ve DEAŞ’ın üst düzey isimleriyle bağlantılı olduğu belirlenen Raşit Enikeev’e dair yeni bir detay daha ortaya çıktı. Enikeev’in el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede örgüt üyelerine verdiği fetvalar bulundu. Engelli adamın biri Elena biri Sümeyye adlı iki eşi vardı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye gelen ve Kayseri’ye yerleşen 7 kişilik bir DEAŞ grubu yakalanmıştı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan 7 kişi arasındaki Raşit Enikeev’in örgütün üst düzey isimleriyle de bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; tutuklanan Enikeev’in telefonununda yapılan incelemede diğer örgüt militanları ve sempatizanlarıyla yaptığı yazışmalar bulundu. Bu yazışmalarda Enikeev’in sözde ‘fetva’ veren bir konumda olduğu görüldü. Enikeev, örgüt üyelerinden gelen çeşitli konulardaki 900’e yakın soruya kendince cevaplar vermiş.

"TALİMATLA EVLENDİM"

Enikeev, ifadesinde DEAŞ’a katılmak için gelenlere tercümanlık yaptığını, örgüt güç kaybedince aldığı talimat üzerine Kayseri’ye geldiğini söyledi. Enikeev, DEAŞ içinde savaşırken ölen kişilerin eşlerinin Türkiye’ye getirilmesinden ve kalacak yer temin edilmesinden sorumlu olduğunu anlatarak “(İkinci eşi) Sümeyye’nin eşi DEAŞ içinde savaşırken ölmüştü. Ebu Jafar’ın talimatı ile onunla evlendim.” dedi

Rusya’da doğduğunu söyleyen Elena Rakhmanov da, 2016’de evlendiği Çeçen asıllı eşi ile Türkiye’ye geldiklerini, bir süre sonra da Suriye’ye geçtiklerini anlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DAEŞ Raşit Enikeev Kayseri

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