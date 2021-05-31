MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Elenen isim geri dönüyor, Survivor adası karışıyor! Teklifi kabul etti!

Elenen isim geri dönüyor, Survivor adası karışıyor! Teklifi kabul etti!

31.05.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın zorlu parkur yarışmalarından biri olan Survivor, TV8 ekranının en sevilen programlarından biri. Her bölüm birbirinden heyecanlı yarışmalarla izleyiciyi ekrana kilitleyen program hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, adadan elenen o ismin, tekrar Survivor parkurlarına geri döneceğini resmen duyurdu!

Survivor tarihinin unutulmayan yarışmacılarının dahil edildiği Survivor All Star, önümüzdeki sene ekranlara gelecek. 2022 sezonunda başlayacak olan Survivor All Star’da yarışacak adaylar şimdiden belli olmaya başladı. Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programının All Star sezonunda yer alan yarışmacılar arasında; Ogeday, Evrim, Berkan ve Seda gibi birçok başarılı yarışmacı bulunuyor.

Ortalık karışacak!

Acun Ilııcalı tarafından gerçekleştirilen Survivor, her sene birbirinden başarılı kadroları ve parkurlarıyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İzleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatan Survivor yarışmasında, bazen adada çıkan tartışmalar veya polemikler ise izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Yarışmanın en çok bilinen ve yarışma tarihine adına yazdıran isimleri bir araya toplayarak birkaç yılda bir düzenlenen Survivor All Star, önümüzdeki sezon izleyici ile buluşacak.
Başarılı yarışmanın Survivor All Star sezonuna dahil edilen yarışmacılar ise, daha şimdiden tek tek belli olmaya başladı.
Şu ana kadar açıklanan isimler arasında; Sercan, Ogeday, Berkan, Anıl Mert, Seda, Evrim, Sude ve Elif gibi isimler yer alıyor. Acul Ilıcalı en son Survivor Panorama ekibinde yer alan Mert Öcal’ın da katılacağı duyurulmuştu.

O isme teklif gitti!

O isme teklif gitti!
Ortaya atılan iddialara göre Acun Ilıcalı, Survivor 2017 sezonundan bir yarışmacıya teklif götürerek dengeleri alt üst etti.
İddialara göre; Acun Ilıcalı, 2017 sezonunun en çok konuşulan ismi Tuğçe Melis Demir’e Survivor All Star yarışması için teklif götürdü.
Tuğçe Melis Demir’in bu teklife oldukça sıcak baktığı ve yarışmaya katılacağı söylendi.
Acun Ilıcalı’nın bu teklifi, izleyiciler tarafından dengelerin değiştiği yönünde yorumlandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Berkan Karabulut Sercan Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden şüpheli tutuklandı

'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden şüpheli tutuklandı

Koronavirüsten ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar

Koronavirüsten ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar

İmamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı

İmamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü!

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.