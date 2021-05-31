Elenen isim geri dönüyor, Survivor adası karışıyor! Teklifi kabul etti!

Survivor tarihinin unutulmayan yarışmacılarının dahil edildiği Survivor All Star, önümüzdeki sene ekranlara gelecek. 2022 sezonunda başlayacak olan Survivor All Star’da yarışacak adaylar şimdiden belli olmaya başladı. Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programının All Star sezonunda yer alan yarışmacılar arasında; Ogeday, Evrim, Berkan ve Seda gibi birçok başarılı yarışmacı bulunuyor.

Ortalık karışacak!

Acun Ilııcalı tarafından gerçekleştirilen Survivor, her sene birbirinden başarılı kadroları ve parkurlarıyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İzleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatan Survivor yarışmasında, bazen adada çıkan tartışmalar veya polemikler ise izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Yarışmanın en çok bilinen ve yarışma tarihine adına yazdıran isimleri bir araya toplayarak birkaç yılda bir düzenlenen Survivor All Star, önümüzdeki sezon izleyici ile buluşacak.

Başarılı yarışmanın Survivor All Star sezonuna dahil edilen yarışmacılar ise, daha şimdiden tek tek belli olmaya başladı.

Şu ana kadar açıklanan isimler arasında; Sercan, Ogeday, Berkan, Anıl Mert, Seda, Evrim, Sude ve Elif gibi isimler yer alıyor. Acul Ilıcalı en son Survivor Panorama ekibinde yer alan Mert Öcal’ın da katılacağı duyurulmuştu.

O isme teklif gitti! Ortaya atılan iddialara göre Acun Ilıcalı, Survivor 2017 sezonundan bir yarışmacıya teklif götürerek dengeleri alt üst etti.

İddialara göre; Acun Ilıcalı, 2017 sezonunun en çok konuşulan ismi Tuğçe Melis Demir’e Survivor All Star yarışması için teklif götürdü.

Tuğçe Melis Demir’in bu teklife oldukça sıcak baktığı ve yarışmaya katılacağı söylendi.