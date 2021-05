Elenen isim geri dönüyor, Survivor adası karışıyor! Teklifi kabul etti!

Survivor tarihinin unutulmayan yarışmacılarının dahil edildiği Survivor All Star, önümüzdeki sene ekranlara gelecek. 2022 sezonunda başlayacak olan Survivor All Star’da yarışacak adaylar şimdiden belli olmaya başladı. Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programının All Star sezonunda yer alan yarışmacılar arasında; Ogeday, Evrim, Berkan ve Seda gibi birçok başarılı yarışmacı bulunuyor.