EDİRNE (AA) - Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Eleştirel düşünce dersi üniversitede seçmeliydi. 15 Temmuz'dan sonra o dersi zorunlu yaptık. Zorunlu yaptık çünkü eğitimli insanlar bakıyorsunuz masum imam anlayışıyla hiç kimseyi sorgulamıyorlar. Halbuki bizim dinimizde de masum imam anlayışı yok. Herkes sorgulanabilir." dedi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023 Eğitim Vizyonu Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında düzenlenen "Değişen Dünya ve Bilinçli Genç" konferansı, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın katılımıyla Edirne Barosu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tarhan, konferansta yaptığı konuşmada, eleştirel düşüncenin eğitim sürecinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "eleştirel düşünce" dersini üniversitede zorunlu hale getirdiğini belirten Tarhan, "Eleştirel düşünce dersi üniversitede seçmeliydi. 15 Temmuz'dan sonra o dersi zorunlu yaptık. Zorunlu yaptık çünkü eğitimli insanlar bakıyorsunuz masum imam anlayışıyla hiç kimseyi sorgulamıyorlar. Halbuki bizim dinimizde de masum imam anlayışı yok. Herkes sorgulanabilir. Bir yerde eleştiri ve sorgulama yoksa kişiler hata yapmaya devam eder." diye konuştu.