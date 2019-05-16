Eleştirilen o videoyu eğlence için çekmiş

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Sevim Sızıcı (40), 8 yaşındaki oğlu ile çekip, sosyal medyada yayınladığı video nedeniyle kendisine yöneltilen 'çocuğu üzerinden prim yapmaya çalıştığı' eleştirilerine yanıt verdi. Sızıcı, "Doktora götürdüm kanı yok. 5 kutu ilaç içti kanı olmadı. Dişi ağrıyor, 4 gündür doktora gidip geliyoruz, diş yaptırıyoruz. Bunun bir garantisi yok mu arkadaş? Ben bunu sıfır yaptım neden ikinci el araba gibi çıktı, bıktım" ifadelerinin yer aldığı videoyu tamamen eğlenmek için çekip, paylaştıklarını söyledi.

Torbalı'da oturan iki çocuk annesi Sevim Sızıcı, 2 ay önce, 8 yaşındaki oğlu Baran Sızıcı ile eğlenmek amacıyla cep telefonuyla bir video çekti. Anne Sızıcı, oğluyla çektiği videoda, "Doktora götürdüm kanı yok. 5 kutu ilaç içti kanı olmadı. Dişi ağrıyor, 4 gündür doktora gidip geliyoruz, diş yaptırıyoruz. Bunun bir garantisi yok mu arkadaş? Ben bunu sıfır yaptım neden ikinci el araba gibi çıktı, bıktım" ifadelerini kullandı. Ardından da bu videoyu sosyal medyada paylaştı. Sızıcı'nın bu paylaşımını yaklaşık 2 milyon kişi izledi. Sızıcı'nın bu videosu bir televizyon kanalında da 'çocuğu üzerinden prim yapmaya çalıştığı' gerekçesiyle eleştirildi.